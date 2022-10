Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Roku is een bedrijf dat vooral bekend staat om streaming sticks en software, maar heeft met zeven nieuwe producten de sprong gemaakt naar de wereld van smart home tech.

Roku's nieuwe line-up ligt vanaf 17 oktober 2022 in de winkels van Walmart, maar je kunt ook rechtstreeks bij Roku kopen. Als je dat doet, heb je de keuze uit een aantal producten die de meest voor de hand liggende categorieën slimme apparaten dekken, waaronder lichtstrips, lampen en beveiligingscamera's.

Het bedrijf zegt dat zijn slimme thuiscamera's zullen beginnen onder $ 27 per stuk, waardoor ze waanzinnig goede waarde. Alle nieuwe producten die vandaag worden aangekondigd, zullen worden beheerd via de nieuwe Roku Smart Home mobiele app die naar zowel iOS als Android komt. Degenen die hun opnames in de cloud willen bewaren, zullen ook kunnen profiteren van een abonnementsplan dat slimme waarschuwingen, meldingen van pakketbezorging, opnamegeschiedenis en meer omvat.

Helaas, en misschien niet verrassend, lijkt het erop dat Apple HomeKit-ondersteuning nog niet is inbegrepen, laat staan HomeKit Secure Video.

Het volledige overzicht van producten die naar de nieuwe Roku smart home line-up komen omvat:

Indoor Camera 360°

Video deurbel & bel

Slimme lampen (wit en kleur)

Slimme lichtstrips

Slimme stekkers voor binnen en buiten

Binnen- en buitencamera's

Schijnwerper camera

Al deze producten zullen vanaf later deze week verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten, maar er is nog niet gezegd of we kunnen verwachten dat een van hen de weg over de grens zal vinden, laat staan over de Atlantische Oceaan. Gezien de lage prijs van deze camera's kunnen we alleen maar hopen dat er snel nieuws komt.

U kunt de reeks bekijken op de Roku-website als u aan de goede kant van de vijver bent.

