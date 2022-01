De nieuwste robotstofzuiger van Roborock wordt nu geleverd met een zelfledigend en reinigingsdock

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roborock heeft vandaag zijn nieuwste vlaggenschip robotstofzuiger onthuld op de Consumer Electronics Show (CES) 2022 .

De Roborock S7 MaxV Ultra is de nieuwste en beste van Roborock met een intelligent dockingsysteem dat je bot leegt, wast en klaarmaakt voor zijn volgende schoonmaakbeurt.

Het bedrijf zegt dat de S7 MaxV Ultra beschikt over de meest geavanceerde en intelligente technologie om de beste reiniging tot nu toe te leveren.

Het doel is om uw leven nog gemakkelijker te maken. Zoals Richard Chang, oprichter en CEO van Roborock uitlegde:

"In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vereisen robotstofzuigers eigenlijk nog steeds veel input van klanten, zowel wat betreft onderhoud als bediening... We proberen dat te veranderen door onze klanten een nog meer hands-off oplossing te bieden, een die minimale interacties vereist met het apparaat. Dat betekent dat je een stofzuiger moet bouwen die voorwerpen op zijn pad kan identificeren en aanpassen, inclusief tapijten en obstakels, en die zichzelf ook kan legen en onderhouden wanneer dat nodig is. Met de S7 MaxV Ultra komen klanten een stap dichter bij echte autonomie op de vloer schoonmaak."

Daartoe heeft de Roborock S7 MaxV Ultra een dock die belooft het allemaal te doen. In het dockingstation wordt de robot niet alleen geleegd, maar ook schoongemaakt. Met zijn dweil automatisch geschrobd en vuil verwijderd. Het dok kan tot zeven weken stof vasthouden, zodat het met veel minder gedoe door kan gaan.

De Roborock S7 MaxV Ultra beschikt ook over een intelligenter systeem om ook door uw huis te navigeren. Het combineert een RGB-camera, 3D-gestructureerd licht en een geheel nieuwe neurale verwerkingseenheid om paden en obstakels te detecteren. Dit alles betekent dat hij zonder problemen dag en nacht efficiënt kan reinigen. Hij kan ook de vloer herkennen die hij schoonmaakt en de zuig- en schrobkracht dienovereenkomstig aanpassen.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 4 januari 2022

Lees meer over de Roborock S7 MaxV Ultra hier .