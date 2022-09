Ring Spotlight Pro gebruikt radarsensoren voor nauwkeurigere waarschuwingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon kondigde de Ring Spotlight Pro aan tijdens zijn evenement in september, met radarsensoren om de afstand en de hoek te meten van een object dat voor de camera beweegt, voor nauwkeurigere waarschuwingen.

Met de Ring Spotlight Pro kunnen gebruikers een specifieke drempel instellen van wanneer je wilt dat het begint met het detecteren van beweging. Zodra de drempel wordt overschreden, activeren de radarsensoren de opname om een bewegingswaarschuwing naar uw telefoon te sturen.

Beweging wordt gedetecteerd in 3D, wat volgens Amazon betekent dat de waarschuwingen verfijnder en nauwkeuriger zijn. De 3D bewegingsdetectie functie zorgt ook voor functies als Bird's Eye View, dat een ariel uitzicht op je huis biedt. Het idee is om u een volledig beeld te geven van de bewegingsgebeurtenis, zoals hoe de bezorger de voordeur benaderde of de route die de watermonteur nam van de zijkant van uw huis naar de voordeur.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

U krijgt een picture-in-picture lay-out of u Live View of Event History bekijkt die het bewegingspad toont en grijze stippen die oplichten om aan te geven waar de bewegingsgebeurtenis begon voordat de radarsensoren de opname activeerden.

Naast de Ring Spotlight Pro heeft Amazon ook stilletjes de Ring Spotlight Cam Plus aangekondigd. De Spotlight Cam Plus heeft een nieuw ontwerp en beschikt over functies als Two-Way Talk, Colour Night Vision, Live View en een veiligheidssirene. Het komt ook in meerdere voedingsopties, waaronder Solar, Batterij, Bedraad, en Plug-In.

U kunt de Ring Spotlight Pro in de batterij of Plug-In optie pre-orderen voor $ 229,99 in de VS, of £ 199,99 in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrade model komt later dit jaar. De Ring Spotlight Plus is ook beschikbaar voor pre-order vanaf $199,99 in de VS of £179,99 in het VK.

squirrel_widget_12855903

De beste Google Home en Nest Hub deals voor Prime Day 2022 Door Chris Hall · 12 juli 2022 We houden de besparingen in de gaten van de Google en Nest familie

Pocket-lint Home Security in samenwerking met Ezviz. Vind alle laatste content op onze hub.

EZVIZ is een wereldwijde leider in slimme thuisbeveiliging en richt zich op het bouwen van beveiligingsoplossingen van het volgende niveau, aangedreven door intelligente video, geavanceerde AI en cloud-infrastructuur. Met vestigingen in 130+ landen, worden we vertrouwd door miljoenen gezinnen die genieten van visuele bescherming en tastbare vreugde die onze producten bieden.

Geschreven door Britta O'Boyle.