(Pocket-lint) - Ring breidt de ondersteuning voor end-to-end-encryptie van video's uit naar zijn batterijgevoede apparaten.

Het bedrijf lanceerde vorig jaar voor het eerst end-to-end-encryptie voor opgenomen video's, maar die was alleen beschikbaar op bedrade Ring-producten. Nu heeft het hetzelfde niveau van privacy en bescherming ook toegevoegd aan oplaadbare Ring-deurbellen en -camera's.

Zodra je je aanmeldt via de Ring-app, worden video's die door je apparaten zijn opgenomen, vergrendeld achter een unieke sleutel. Alleen jij kunt dus video's ontsleutelen en bekijken.

Hierdoor verdwijnt wel een aantal functies waarvan je nu misschien geniet - zoals het bekijken van Live View op alle apparaten die je inschrijft. Gedeelde gebruikers zullen ook hun toegang verliezen.

Ring biedt nu ook de mogelijkheid om video's die op een gedeactiveerd apparaat zijn opgenomen, op te slaan zonder dat u ze allemaal naar uw desktop hoeft te downloaden.

Zet een voormalig apparaat in een gedeactiveerde apparaatstatus en je hebt toegang tot je opgeslagen gebeurtenissen en video's, zelfs als het apparaat zelf nu door een andere account wordt gebruikt.

Deze optie is ook beschikbaar wanneer u de nieuwe functie Apparaatstroom verwijderen gebruikt. Hiermee kan een gebruiker ervoor kiezen om video's en gebeurtenissen te bewaren of te verwijderen wanneer hij een apparaat uit zijn account verwijdert.

Je zou alle nieuwe opties in de Ring-app moeten kunnen vinden (na een update).

Geschreven door Rik Henderson.