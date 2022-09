Ring Intercom voegt slimmigheid toe aan een buitenpost

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ring heeft de afgelopen jaren regelmatig nieuwe slimme beveiligingstoestellen aan zijn line-up toegevoegd en heeft tijdens IFA 2022 opnieuw een aankondiging te delen.

De Ring Intercom is ontworpen voor mensen die in een appartementsgebouw wonen en voegt de kenmerkende slimme connectiviteitsfuncties van het merk toe aan een bestaand toegangstelefoonsysteem.

Het bestaat uit een kastje voor wandmontage dat compatibel is met de meeste audio-intercom handsets (beweert Ring). Het maakt verbinding met de handset, wordt gevoed door oplaadbare batterijen en maakt toegang tot het toegangssysteem van een gebouw mogelijk via de Ring-app.

Dit omvat de mogelijkheid om de deur van een gebouw op afstand te ontgrendelen, zelfs als je weg bent. Andere functies zijn onder meer de mogelijkheid om Amazon-leveringen automatisch te verifiëren en gedeelde gebruikerstoegang te bieden zodat andere leden van een huishouden zichzelf kunnen aanmelden.

Binnenkort is het ook mogelijk om gasten automatisch te verifiëren - waardoor ze virtuele sleutels krijgen om het gebouw te betreden via hun eigen smartphones.

"We doen voortdurend uitvindingen op basis van feedback van klanten en een van de meest voorkomende verzoeken die ik van klanten in Europa krijg, is om eenvoudige, betaalbare beveiligingsopties voor appartementen", zegt Jamie Siminoff, de oprichter van Ring.

"We hebben aanpassingsvrije, eenvoudig te installeren huisbeveiliging opnieuw uitgevonden, met apparaten zoals Ring Alarm en Indoor Cam, en nu is Ring Intercom de natuurlijke volgende stap in Ring's missie om buurten veiliger te maken, voor iedereen, ongeacht het type woning."

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Ring Intercom is vanaf 28 september verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk voor een prijs van £119,99.

Geschreven door Rik Henderson.