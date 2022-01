Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring heeft een nieuwe sensor in zijn assortiment alarmsystemen geïntroduceerd.

De Ring Alarm Glass Break Sensor doet in wezen wat het zegt op de doos - het detecteert het geluid van brekend glas, dus kan ramen en glazen deuren controleren op illegale binnenkomst.

Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om veel verschillende geluiden te detecteren van brekend of brekend glas tot op 7,62 meter afstand. Het is ook slim genoeg om het geluid van brekend glas te onderscheiden van rammelende borden of rinkelende sleutels.

Net als anderen in het assortiment, zal de glasbreuksensor een afwijking detecteren, het systeem waarschuwen dat de gebruiker op de hoogte stelt. Er verschijnt een realtime waarschuwing in de Ring- app en activeer zelfs automatisch de ingebouwde Ring Alarm-sirene als deze is ingeschakeld in de instellingen.

Een Alarm Buitensirene kan ook worden gestart, indien in bezit.

De sensor is vanaf 16 februari 2022 verkrijgbaar in het VK en de VS en kost respectievelijk £ 35 en $ 39,99.

Andere sensoren die al beschikbaar zijn voor het Ring Alarm-systeem zijn een buitencontactsensor, binnencontactsensor, bewegingsdetectoren en range extenders.

Het hele systeem kan in een bundel worden gekocht met verschillende sensoren. Het is eenvoudig te installeren en in te stellen via de mobiele Ring-app.

