Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om niet te worden overtroffen door Googles nieuwe Halloween-beltonen voor Nest-deurbellen , rolt Amazon zijn eigen stukje spookachtig plezier uit voor zijn Ring-deurbellen, inclusief beltonen met Halloween-thema, snelle antwoorden en decoratieve voorplaten. Hier leest u hoe u ze allemaal kunt krijgen.

Deze Halloween laat Ring je kiezen uit geheel nieuwe "beltonen", zoals vleermuizen, geesten, gehuil, geschreeuw, orgeltonen, een griezelige lach, een gierende kat en een krakende deur. Als je het belsignaal van je deurbel wilt wijzigen, moet je de nieuwste versie van de Ring-app op je mobiele apparaat openen en deze stappen volgen:

Tik op de drie lijnen aan de linkerkant. Selecteer Apparaten. Kies de deurbel die je wilt instellen. Tik op het pictogram Audio-instellingen. Tik onder Audio-instellingen op Beltonen. Kies de Chime Tone die u wenst. Druk op Wijzigingen opslaan.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Ring voor gongtonen.

Met de functie "Quick Reply" van Ring kun je een automatisch antwoord sturen naar gasten als je de deur niet kunt beantwoorden (inclusief standaardantwoorden zoals "We kunnen de deur nu niet beantwoorden..." of "Laat het pakket alsjeblieft achter buiten..."). Maar nu voegt Ring speciaal voor Halloweentijd nog vier opties toe:

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor juli 2021 Door Chris Hall · 5 October 2021

Vertel ons wat je hierheen brengt... of we betoveren je!

"Boe! Laat een bericht achter als je durft [kwaadaardige lach]."

"Een ogenblikje! Voel je vrij om je bezem te parkeren."

"Laat het pakket (en eventuele hocus pocus) alsjeblieft buiten."

Om snelle antwoorden voor je deurbel in te stellen, moet je de nieuwste versie van de Ring-app op je mobiele apparaat openen en vervolgens deze stappen volgen:

Tik op de drie lijnen aan de linkerkant. Selecteer Apparaten. Kies de deurbel die je wilt instellen. Tik op de Smart Assistant-tegel onder de deurbel. Tik op Snelle antwoorden. Tik op de knop Automatisch beantwoorden inschakelen onder aan het scherm. Kies het bericht dat u wenst. Stel uw berichtvertragingstijd in (van Direct tot 20 seconden). Hit Begrepen! af te maken.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Ring voor snelle antwoorden.

Last but not least, degenen onder jullie die echt feestelijk zijn, kunnen alles uit de kast halen en je Ring-deurbel versieren met een nieuwe frontplaat voor All Hallows Eve. Ring verkoopt een nieuw bord met een vleermuisthema en een spinnenwebontwerp voor de Ring Video Doorbell 2 en een pompoen-/snoepgraanbord en een herfstontwerp voor de Doorbell 3, 3 Plus en 4. Alle Halloween-faceplates kosten $ 15 per stuk en zijn nu te koop via Rings Amerikaanse website.