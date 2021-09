De nieuwe slimme waarschuwingen van Ring kunnen je vertellen of je de deur open hebt laten staan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring heeft een aantal updates aangekondigd, die nieuwe slimme waarschuwingen naar zijn apparaten brengen. De nieuwe functies sluiten aan bij bestaande slimme functies van Rings reeks videodeurbellen en slimme cameras.

De eerste optie is vrij gebruikelijk - pakketwaarschuwingen. Dit is iets dat Arlo en Nest bieden, en met Ring kun je een zone aanwijzen zodat je camera kan detecteren wanneer een pakket wordt afgeleverd, zodat je een pakketmelding ontvangt.

Dit bespaart u het controleren van elke beweging om te zien of het uw levering was.

Er komen pakketwaarschuwingen naar de Ring Video Doorbell Pro 2 en Ring Video Doorbell (2e generatie), maar je hebt wel een Ring Protect-abonnement nodig.

De volgende optie is slim, want het is voor aangepaste gebeurteniswaarschuwingen. Hiermee kun je je camera trainen om een specifieke gebeurtenis te detecteren, in feite om de AI te leren een specifieke toestand te herkennen, zoals een deur die open is in plaats van gesloten.

Dit is alleen van toepassing op de Ring Spotlight Cam-batterij , maar wat je tijdens de installatie kunt doen, is stilstaande beelden van je camera maken met de deur open en de deur gesloten.

Aan de hand van deze beelden kan de AI beide toestanden leren herkennen - deur open en deur gesloten - en kan hij u vervolgens waarschuwen voor een specifieke verandering. Dit is misschien iets dat u kunt gebruiken voor uw garagedeur, uw tuinhek of misschien uw schuurdeur, zodat u een melding kunt krijgen als er iets niet is zoals het zou moeten zijn.

Nogmaals, dit komt alleen naar de Spotlight Cam Battery en je hebt opnieuw een Ring Protect-abonnement nodig. De update komt in de komende maanden.