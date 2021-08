Ring stopt vanaf oktober met desktop-apps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring sluit zijn desktop-apps voor Mac en pc in oktober af.

Native applicaties voor OS X en Windows werken niet meer vanaf 15 oktober 2021. Je moet in plaats daarvan een mobiele app op je telefoon of tablet gebruiken of je Ring Video Doorbell of cameras via een browser openen.

Gebruikers worden uitgelogd bij de speciale apps en kunnen niet opnieuw inloggen. Sommige Ring- apparaten werken niet al in de Mac- of pc-apps, waaronder de Video Doorball Wired, Video Doorbell Pro 2 en Video Doorbell 4.

Degenen die hun Ring-apparaten op een desktop- of laptopcomputer willen volgen, kunnen dit nog steeds doen via Ring.com, waarbij nieuwe functies aan de webversie worden toegevoegd die de belangrijkste mogelijkheden van de native apps weerspiegelen.

Dat omvat de mogelijkheid om camerafeeds live te bekijken, historische opnames te bekijken en zelfs oproepen vanuit uw browser te beantwoorden.

Ring zal binnenkort ook browsermeldingen toevoegen om je te informeren wanneer iets aandacht nodig heeft.

Je kunt ook je Ring Protect-abonnement beheren en toegang krijgen tot het Control Center vanaf de webpagina nadat je bent ingelogd.

We moeten zeggen dat we een beetje teleurgesteld zijn dat de speciale desktop-apps verdwijnen, vooral omdat we OS X dagelijks gebruiken, maar dit lijkt een goed genoeg alternatief.

En als je een Alexa-apparaat in de buurt hebt, kun je een routine instellen voor je Video Doorbell .