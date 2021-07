Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wist je dat je Ring videodeurbel automatisch kan antwoorden met vooraf ingestelde berichten en ook kan opnemen als een antwoordapparaat?

Dat is waar Ring Quick Replies om draait. De functie, beschikbaar voor alle Ring-gebruikers (in het Engels), werd in februari 2021 in de VS uitgerold en is nu ook beschikbaar in het VK en Ierland.

Hier vind je alles wat je erover moet weten en hoe het werkt.

Het is een functie die u kunt in- of uitschakelen, waarbij u een vooraf ingestelde reactie aan uw deurbel toewijst - tot een tijd van onmiddellijk tot 20 seconden nadat de knop is ingedrukt - die wordt uitgevoerd via de luidspreker van de deurbel.

Het is ook mogelijk voor uw bezoeker om te antwoorden, waarbij de deurbel het bericht opneemt zodat u het op een later tijdstip kunt afspelen - als u bijvoorbeeld een Ring Protect-abonnement hebt. Je hebt dit abonnement niet nodig om Snelle antwoorden te laten werken, maar alleen om opnamen te bekijken en terug te luisteren.

Allereerst: je kunt je eigen bericht niet opnemen; het zijn alleen vooraf opgenomen berichten van Ring die je kunt selecteren.

Hier zijn de zes presets - die vijf seconden het langst zijn - die beschikbaar zijn:

Laat het pakket alstublieft buiten staan. Als u een bericht wilt achterlaten, kunt u dat nu doen.

"We kunnen de deur nu niet opendoen, maar als je een bericht wilt achterlaten, kun je dat nu doen."

Hallo! We komen eraan.

"Sorry, we zijn niet geïnteresseerd."

Bedankt voor het langskomen. Als u een bericht wilt achterlaten, kunt u dat nu doen.

"Hallo! Een ogenblik geduld. Het kan even duren voordat ik antwoord."

Ring zou in de toekomst ook de beschikbare presets kunnen updaten.

Open de Ring-app > tik op de drie regels linksboven > tik op Apparaten > selecteer je deurbel > tik op de Smart Responses-tegels > tik op de schakelaar Snelle antwoorden zodat deze blauw wordt > selecteer Snel antwoord-bericht > Stel berichtvertraging in (van 0 tot 20 seconden) > tik op Opslaan.

Als je de tegel Slimme reacties niet ziet, is je deurbel mogelijk niet compatibel of moet je Ring-app worden geüpdatet via de relevante Apple/Google Store.

Als uw bezoeker een bericht achterlaat, kan dit maximaal 60 seconden duren.

Niet elke Ring videodeurbel is compatibel met Snelle antwoorden. Amazon somt de volgende apparaten op:

Videodeurbel (2e generatie)

Videodeurbel 2

Videodeurbel 3

Videodeurbel 3 Plus

Videodeurbel 4

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Deurbel Elite

Ring Door View Cam

Vreemd genoeg staat de Doorbell Pro 2 niet in die lijst, maar we verwachten dat dit wel wordt toegevoegd.

squirrel_widget_4241185

Ja, als u in Live View ziet dat u de deur niet wilt beantwoorden, kunt u een van de zes vooraf ingestelde antwoorden selecteren om af te spelen. Dat kan vooral handig zijn voor de "sorry, we zijn niet geïnteresseerd"!

In tegenstelling tot de bewegingsinstellingen van Ring, die kunnen worden gepland, kunnen snelle antwoorden momenteel niet worden geactiveerd op specifieke tijden of datums. Het is ook niet mogelijk om Quick Reply aan/uit toe te wijzen op basis van de modus van een deurbel (dwz Thuis/Afwezig). We hopen dat deze functie in de toekomst wordt bijgewerkt.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!