Ring praat over draad, stoep en houd het simpel

(Pocket-lint) - Ring is enorm succesvol sinds de oprichting in 2013. De betaalbare, slimme videodeurbellen creëerden op zichzelf al een nieuwe categorie.

Het introduceerde in huisbeveiliging een technologie die meestal beperkt was tot bedrijven of rijke huiseigenaren en bouwde daarbij een reputatie op waardoor het bedrijf uiteindelijk door Amazon zou worden gekocht.

Sindsdien hebben cameras, aangesloten alarmen en andere apparaten het Ring- ecosysteem uitgebreid - terwijl rivalen ook begonnen zijn hun eigen slimme beveiligingsoplossingen voor thuis in te halen.

Maar tijdens zijn relatief snelle opkomst, misschien zelfs de reden ervoor, heeft Ring zich aan één basisprincipe gehouden: "de dingen simpel houden".

"We blijven de gebruiker de controle geven en blijven het voor de gebruiker eenvoudig maken om uit hun systeem te halen wat ze willen", legt Rings algemeen directeur van EU & International, Dave Ward, ons uit voor de Pocket-lint Podcast aflevering 113 .

"Iedereen is heel uniek, de wereld is heel divers, we leven allemaal in heel verschillende woonopstellingen. We gebruiken ons huis allemaal op een heel andere manier. Dus we moeten het mensen gemakkelijk maken om hun opstelling zo te configureren dat het werkt voor hen.

"Dat is het enige waar we aan blijven werken. Dat hebben we gedaan sinds we het bedrijf hebben opgericht en we zullen het blijven doen."

Dit betekent echter niet dat het bedrijf niet verder wil innoveren. Het houdt nieuwe slimme connectiviteitstechnologieën in de gaten, zoals Amazons Sidewalk, om te zien of dat de klantervaring kan verbeteren.

Sidewalk is een technologie die de connectiviteit van slimme apparaten, waaronder Rings, kan verbeteren door ze effectief te gebruiken om een mesh-netwerk te creëren op buurtniveau in plaats van individueel. Het is iets waar Ring zijn oog op heeft: "We zullen zien hoe dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt, maar het is een technologie waar we enthousiast over zijn", zei Ward.

"We denken dat het in de loop van de tijd veel waarde heeft voor consumenten, dus als we dat internationaal gaan uitrollen, zullen we zien hoe dat werkt."

Thread is een soortgelijk draadloos protocol dat mesh-connectiviteit kan aansturen voor meerdere verschillende slimme apparaten in uw huis, ongeacht het merk. Het staat ook op Rings radar: "Ik denk dat er absoluut behoefte is aan verbetering van de connectiviteit voor al dit soort standaarden in de loop van de tijd. Dus ik denk dat het iets positiefs is dat we in de industrie beginnen te zien, " hij voegde toe.

"We hebben altijd geloofd dat we dingen gemakkelijk voor mensen moeten maken en we hebben al integraties voor dingen zoals Amazon Alexa. Je kunt een Ring Video Doorbell nemen, die instellen, deze verbinden met je Alexa-systeem en die vervolgens relatief eenvoudig met andere apparaten verbinden .

"Dus het is een van die dingen waar we onderweg aan zullen werken, op basis van feedback van klanten en een goed begrip van waar mensen het naartoe willen brengen. Maar het lijkt op dit moment zeker een opwindend iets in de branche."

Wat betreft de meer nabije toekomst van Ring, legde Ward uit dat het bedrijf de zaken eenvoudig zal blijven houden en de beste beveiligingssystemen met slimme apparaten zal blijven bieden: "De apparaten die we maken, draaien om beveiliging en we zullen op dat gebied blijven innoveren. Het gaat erom uw huis zo veilig mogelijk te maken en het gebruik voor u eenvoudig te maken."

Je kunt het hele interview beluisteren op de Pocket-lint Podcast van deze week, die verschijnt op vrijdag 23 juli 2021.