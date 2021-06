Het lijkt erop dat Rings nieuwe Car Cam eindelijk de dekking heeft verbroken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net voor de feestdagen in 2020 kondigde Ring aan dat het zich gaat bezighouden met monitoring in autos, met cameras die kunnen helpen bij het beschermen van uw voertuigen.

Het idee is dat het inbraken kan detecteren en opnemen, of u in staat stelt om dekkingen op te nemen met wetshandhavers wanneer ze u aanhouden.

Wat we niet echt wisten, is hoe deze camera er precies uit zou kunnen zien. Of in ieder geval, niet tot nu toe. In feite weten we nog steeds niet zeker of dit de camera in de auto is, maar er wordt gespeculeerd dat dit het geval zou kunnen zijn.

Het enige wat we nu doen, is dat het er heel ongewoon uitziet. De gelekte weergave bovenaan deze pagina werd oorspronkelijk gedeeld door TheTapeDrive.com (via ZatsNotFunny) en toont een camerasysteem dat op een schuine arm is gemonteerd.

Er wordt slechts één camera in de afbeelding getoond, maar we weten dat de camera in de auto er twee zou moeten hebben, maar - zoals gespeculeerd door Zats - dat zou kunnen zijn omdat deze zich aan de andere kant van de cameramodule bevindt.

Dit element zelf ziet eruit alsof het zo is gemonteerd dat u het apparaat kunt draaien en de hoek kunt aanpassen. Met de arm die zo is ontworpen dat u hem aan uw auto kunt bevestigen.

Hoewel we niet zeker weten of dit de camera in de auto is die Ring van plan is te lanceren, weten we al enkele details.

We weten dat het je auto controleert op stoten en inbraken, en vervolgens een waarschuwing stuurt via de Ring-app om je dit te laten weten. Het heeft ook dubbele HD-cameras en is gepland om zowel Wi-Fi- als LTE-connectiviteit te bieden.

Of dit die camera is, moet nog blijken. Ring heeft het ontwerp nog niet officieel getoond. Hopelijk duurt het niet te lang meer voordat het beschikbaar is en in de echte wereld.

Geschreven door Cam Bunton.