Ring Video Doorbell 4 overtreft het steeds groter wordende Ring-assortiment

(Pocket-lint) - Ring heeft weer een Ring Video Doorbell aangekondigd. De Ring Video Doorbell 4 bevindt zich boven de Ring Video Doorbell 3 en 3 Plus van vorig jaar, evenals de Ring Video Doorbell (2e generatie) op instapniveau in de reeks oplaadbare batterijgevoede deurbellen van het bedrijf.

Dus wat levert het op voor het feest? De pre-roll-functie van de 3 Plus (die u laat zien wat ertoe leidde dat een bewegingswaarschuwing werd geactiveerd) is nu geüpgraded naar kleur in de 4 - de 3 Plus bood alleen een zwart-witte preroll. Hoewel dat een welkome upgrade is, is het een relatief kleine verbetering.

Net als bij de andere huidige Ring-videodeurbellen, is er ook geavanceerde bewegingsdetectie als je een Ring Protect-abonnement hebt.

We vroegen Ring of de lancering van de Video Doorbell 4 betekende dat de Ring Video Doorbell 3 en 3 Plus van vorig jaar zouden worden stopgezet, maar het lijkt erop dat ze voorlopig allebei blijven hangen: "Op dit moment zijn Ring Video Doorbell 3 en De Ring Video Doorbell 3 Plus is nog steeds te koop. We houden je op de hoogte van toekomstige wijzigingen in het productaanbod van Ring. "

Zelfs als ze zouden worden stopgezet, is de kans groot dat ze nog een tijdje beschikbaar zijn. De Ring Video Doorbell 2 (vervangen door 3) is pas sinds kort niet meer op voorraad bij veel retailers.

