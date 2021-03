Ring Alarm Buitensirene biedt externe visuele en audiowaarschuwingen voor uw Ring Alarm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring lanceert een nieuwe Ring Alarm Buitensirene om zijn bereik voor thuisbeveiliging te versterken.

Het bedrijf in handen van Amazon brengt ook de tweede generatie Ring Alarm naar het VK en Europa, nadat het vorig jaar eerder in de VS was gelanceerd.

De Ring Alarm Buitensirene geeft hoorbare en visuele waarschuwingen, knipperende rode LEDs wanneer deze wordt geactiveerd. De sirene is ook s nachts verlicht.

Zoals je hierboven kunt zien, is het niet bepaald subtiel en hoewel dat natuurlijk het punt is, wil je misschien niet zoiets opvallends aan de buitenkant van je huis. Je kunt de verlichting aanpassen en instellen in de Ring-app.

De vijfdelige kit voor de Ring Alarm 2e generatie krijgt ook een bredere lancering - zoals we al zeiden, werd deze eerder in de VS gelanceerd.

Er is een bijgewerkt alarmtoetsenbord vergeleken met de eerste generatie en u kunt one-touch-knoppen gebruiken om het alarm te laten klinken of om Assisted Monitoring te activeren met de Ring Protect Plus-abonnementsservice. Net als in de Ring-app, kunt u met de modusknoppen op het toetsenbord uw alarm eenvoudig instellen op de modus Uitgeschakeld, Thuis of Afwezig.

Drie vooraf ingestelde contacten kunnen ook worden geïnformeerd dat er een probleem is. Nieuwe, kleinere sensoren zijn ook gewend dat ze subtieler in uw huis kunnen worden geplaatst. De vijfdelige set wordt geleverd met een basisstation, toetsenbord, contactsensor, bewegingsmelder en bereikvergroter.

Wanneer het Ring Alarm wordt geactiveerd, kan het andere Ring-apparaten, zoals deurbellen of interne cameras, activeren om video op te nemen.

