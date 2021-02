Ring Video Doorbell Pro 2 zorgt voor een hogere resolutie en 3D-beweging voor het feest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring heeft aangekondigd dat het zijn hoogwaardige Ring Video Doorbell Pro vervangt door een nieuwe versie - de Ring Video Doorbell Pro 2. De nieuwe deurbel lekte eerder deze maand uit .

Onlangs werd een goedkopere bedrade deurbel gelanceerd - de Ring Video Doorbell Wired - maar deze nieuwe bel gaat een stapje verder voor het Ring-assortiment met video met een hogere resolutie en geavanceerde bewegingslocatiefuncties.

De grote nieuwe functie van de Video Doorbell Pro 2 - die past in het bereik boven de draadloze Ring Video Doorbell 3 en 3 Plus - is 1536p HD-video (beter dan de Full HD in andere modellen) en uniek voor dit apparaat, 3D Bewegingsdetectie en Birds Eye View. De 1536p HD-video biedt ook nachtzicht in kleur, dus geen nachtopnamen in zwart-wit meer.

3D-bewegingsdetectie maakt gebruik van radar om objecten beter te detecteren door hun afstand en hoek voor de camera te meten, wat nog meer controle over bewegingswaarschuwingen betekent, aangezien u afstandsdrempels kunt selecteren waarboven bewegingswaarschuwingen moeten plaatsvinden.

De Birds Eye View-functie biedt een luchtkaart van uw eigendom, die laat zien waar een bewegingsgebeurtenis begint en u zo een beetje meer context geeft.

Net als bij andere Ring-apparaten zijn er aanpasbare bewegingszones en privacyzones en tweerichtingsaudio met ruisonderdrukking. Deze keer is er een array-microfoon om de geluidsvervorming te beperken.

