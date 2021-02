Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Ring, eigendom van Amazon, op het punt staat zijn duizelingwekkende reeks videodeurbellen uit te breiden met nog een ander bijgewerkt model. De Ring Wi-Fi Video Doorbell Pro 2 is gelekt via Best Buy Canada , zoals opgemerkt door ZatzNotFunny.

Een opvolger van de Ring Video Doorbell Pro, kost $ 325 in Canada (ongeveer $ 250 in de VS of £ 180 in het VK). Het lijkt de eerste Ring-videodeurbel te zijn die een videoresolutie van meer dan 1080p streamt, dankzij een 1536p "uitgebreide weergave van top tot teen" waarmee je "duidelijk kunt zien wie er voor je deur staat", aldus de uitgelekte lijst. deurbel lijkt ook wat korter en breder.

Verder heeft hij hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, een deurbel waarvan we in onze review dachten dat hij de investering waard was ten opzichte van de standaard Ring-producten. Met programmeerbare bewegingszones, aanpasbare waarschuwingen en instelbare deurbelgeluiden, wilden we weinig meer van de Ring Video Doorbell Pro. Dus de verbeterde resolutie en gezichtsveld in de tweede generatie zal een mooie upgrade zijn.

Nog een coole functie van de nieuwe versie: er is sprake van ‘3D-bewegingsdetectie’, wat iets kan zijn waarbij een aanraakloze deurbel kan zien wanneer er iemand voor staat. De productbeschrijving van Best Buy maakt dat echter niet duidelijk. De vermelding suggereert dat de nieuwe deurbel van Ring mogelijk beschikbaar is vanaf 31 maart 2021, dus we houden je op de hoogte als we meer weten.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Ring is echt de koning van de deurbel - en de Pro is altijd de moeite waard geweest om te installeren voor altijd gemoedsrust en gemak.

Geschreven door Maggie Tillman.