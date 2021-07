Kunt u niet bij de deur komen? Alexa kan nu je Ring-deurbel beantwoorden met snelle antwoorden Quick

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deurbellen zijn geweldig, maar je kunt nog steeds bezorgers of andere bellers missen als je niet op tijd bij de deur kunt zijn. Alsof je onder de douche staat of gewoon in de achtertuin.

In februari kondigde Ring aan dat gebruikers in de VS geautomatiseerde antwoorden van de Alexa-stemassistent van moederbedrijf Amazon zouden kunnen gebruiken om de deur voor je te beantwoorden.

Nu komt de functie naar het VK, hoewel deze op het moment van schrijven niet live is.

Met Snelle antwoorden moet je een vooraf opgenomen bericht selecteren, dus er is nog wat werk aan de winkel vanuit het perspectief van de gebruiker. Er zijn zes vooraf ingestelde antwoorden, zoals "Laat het pakket alstublieft buiten. Als u een bericht wilt achterlaten, kunt u dat nu doen". Je kunt de persoon ook vragen te wachten, wat waarschijnlijk degene is die we uiteindelijk het meest zullen gebruiken.

Maar je kunt het instellen om te spelen als de bel daadwerkelijk wordt gebeld of zelfs als er alleen beweging wordt gedetecteerd. Het kan dus een goed afschrikmiddel zijn als je worstelt met mensen die misschien een pakketje voor de deur stelen.

Als je een Ring Video Doorbell Pro hebt, kun je een stap verder gaan (mits je ook een actief Ring Protect-abonnement hebt). Als de bel gaat, zal Alexa vragen hoe ze kan helpen en kan ze een bericht opnemen of een locatie geven om een pakket achter te laten. Alle berichten worden opgenomen in het evenementengedeelte van de Ring-app, net als elke andere bewegingsgebeurtenis of gemiste bel.

Berichten die voor u zijn achtergelaten, kunnen ook realtime worden bekeken in Live View als u gewoon niet tot aan de deur kunt komen.

Bedrade deurbellen zoals de Ring Video Doorbell Pro (of Spotlight Cam Wired, Floodlight Cam en Indoor Cam) kunnen ongewenste bezoekers ook waarschuwen dat hun beweging is gedetecteerd met een hoorbare waarschuwing. Dit is niet zo subtiel - er staat "Waarschuwing - je wordt nu gecontroleerd en opgenomen door Ring". Maar het zal zijn werk doen - dit kan eenvoudig in de app worden in- en uitgeschakeld.