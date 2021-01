Ring Video Doorbell Wired is een goedkope manier om een Ring te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring heeft een mega-goedkope manier geïntroduceerd om een van zijn deurbellen te krijgen door een bedrade versie van $ 49 / £ 49 te lanceren, Ring Video Doorbell Wired genaamd.

Het product is pas in mei beschikbaar, maar staat al op de site van Amazon. Het grootste voordeel van het ontbreken van een interne batterij is dat hij vrij slank is en toch in staat is tot Full HD 1080p-video. Er is echter geen 5 GHz wifi-ondersteuning - slechts 2,4 GHz - in tegenstelling tot de Ring Video Doorbell 3 en de Ring Video Doorbell 3 Plus .

Ring Video Doorbell Wired is in wezen een veel goedkopere versie van de eveneens bedrade Ring Video Doorbell Pro, maar kan veel van dezelfde dingen.

Nogmaals, het biedt realtime waarschuwingen, live video en tweerichtingsgesprekken plus volledige integratie met de Ring-app. Net als bij andere Ring-producten moet u een Ring Protect-abonnement nemen, waarmee u ook Pre-Roll kunt gebruiken om te zien waardoor uw meldingen zijn geactiveerd. En je hebt waarschijnlijk een Ring Chime nodig voor hoorbare waarschuwingen in je huis.

Als u bestaande deurbelbedrading heeft, is dit een totale no-brainer. Als je dat niet doet, dan klokt Rings bestaande videodeurbel op instapniveau in op $ 89 / £ 89 - zie de nieuwste prijzen hieronder. Amazon-eigendom

Ring probeert duidelijk zijn deurbellen toegankelijker te maken in termen van prijs, waarbij hij het pad volgt dat nu wordt betreden door de Amazon Echo .

Geschreven door Dan Grabham.