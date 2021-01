Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring kondigde afgelopen herfst aan end-to-end-encryptie te gaan gebruiken, en nu begint het ondersteuning aan zijn cameras toe te voegen .

De nieuwe beveiligingsfunctie versleutelt videostreams (afkomstig van je Ring-camera en naar een apparaat), zodat je beelden niet kunnen worden bekeken of toegankelijk zijn voor iemand die het probeert te onderscheppen. Het wordt uitgerold op 13 januari 2021. Maar het wordt gelanceerd als onderdeel van een technische preview. In een verklaring aan de media zei Ring dat end-to-end-encryptie gaat over "de keuze van de gebruiker om die geavanceerde beveiligingslaag te creëren".

Momenteel worden Ring-camerabeelden gecodeerd wanneer ze naar de server van Ring worden verzonden, maar Ring heeft toegang tot dat beeldmateriaal om bepaalde functies mogelijk te maken. Ring beweert dat het geen videos van klanten bekijkt zonder toestemming, maar technisch kan dit wel. Het kan ook uw Ring-camerabeelden aan de politie overhandigen wanneer er een huiszoekingsbevel wordt ingediend. End-to-end-codering zou dat allemaal een halt toeroepen.

Er zijn echter beperkingen. Sommige apparaten, zoals Echo Show , kunnen geen gecodeerde beelden weergeven omdat ze geen end-to-end gecodeerde streams ondersteunen. Andere functies, zoals het delen van videos, betekenen dat je videos moet downloaden in plaats van alleen de instellingen voor delen op de website van Ring te gebruiken.

Wat de RingsNeighbours-app betreft , kunnen camera-eigenaren nog steeds videos delen met mensen in de buurt en met wetshandhavers. U moet de beelden echter eerst downloaden en vervolgens handmatig uploaden, waarbij u meer stappen aan het proces toevoegt dan voorheen.

Ten slotte is end-to-end-codering bij de lancering alleen beschikbaar in de VS voor Ring-cameras die zijn aangesloten op stroom. Meer specifiek wordt het uitgerold naar acht Ring-cameras, waaronder de deurbel-, binnen- en buitenmodellen van het bedrijf.

Er is geen abonnement vereist.

Ring, eigendom van Amazon, zei dat het van plan is om de toegang voor iedereen uit te breiden. De functie moet ook worden ingeschakeld, zei hij, maar het zal klanten op de hoogte stellen wanneer de functie beschikbaar komt. End-to-end-codering kan ook per camera worden uitgeschakeld.

Geschreven door Maggie Tillman.