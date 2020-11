Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring heeft naar verluidt een terugroepactie uitgevaardigd voor een aantal Ring- videodeurbellen van de tweede generatie in de VS en Canada die brand- of schadegevaar kunnen opleveren.

Deurbellen op instapniveau met het serienummer 5UM5E5 kunnen oververhit raken en gevaarlijk worden als de verkeerde installatieschroeven worden gebruikt. Ze kunnen de batterij technisch doorboren en problemen veroorzaken.

De door Amazon uitgevaardigde terugroepactie heeft betrekking op ongeveer 350.000 Ring Video Doorbell-modellen (2e generatie) die tussen juni en oktober van dit jaar in de VS zijn verkocht, en nog eens 8.700 in Canada. Er is momenteel geen terugroepactie voor modellen die in het VK of elders worden verkocht.

U kunt het serienummer van uw apparaat op de achterkant controleren of door de instructies op de website van Ring te volgen .

Het is ook vermeldenswaard dat, zelfs als uw apparaat het betreffende serienummer heeft, u het niet per se hoeft terug te sturen. U hoeft alleen de herziene installatie-instructies te volgen die u hier vindt .

En als u de deurbel al met geautoriseerde schroeven hebt geïnstalleerd op een manier die vergelijkbaar is met die in de herziene instructies, hoeft u zich geen zorgen te maken.

De terugroepactie heeft geen invloed op enig ander model Ring Video Doorbell, inclusief de uitstekende Ring Video Doorbell 3 Plus, die we hier hebben besproken .

Geschreven door Rik Henderson.