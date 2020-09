Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als 2020 niet dystopisch genoeg aanvoelde, liet Ring midden op het hardware-evenement van Amazon in september een echte verrassing vallen, door de Ring Always Home Cam te onthullen, een vrij letterlijke geautomatiseerde dronecamera om je huis te patrouilleren.

Het is eigenlijk eenvoudiger dan je misschien denkt - een Ring slimme camera voor thuis gemonteerd op een kleine drone, die je vervolgens in je huis kunt neerzetten om te patrouilleren tussen instelpunten en weergaven, zodat je theoretisch door je hele huis kunt kijken met slechts één apparaat. .

De drone zal mooi integreren met bestaande Ring-alarmsystemen, zoals je zou hopen, wat betekent dat een geactiveerd alarm ervoor kan zorgen dat hij op verkenning gaat door je huis, om naar het relevante gebied te kijken om te zien wat er aan de hand is.

Net als elke fatsoenlijke robotstofzuiger, kan de drone op eigen kracht terugkeren naar zijn dock wanneer hij moet worden opgeladen, waardoor hij dingen uit handen neemt. Ring heeft duidelijk gemaakt dat wanneer de camera in het dock is geplaatst, de sensoren allemaal zijn geblokkeerd, dus hij is alleen actief als hij rondvliegt. Een deel van dat privacyontwerp betekent ook dat de drone blijkbaar opzettelijk niet stil is - je kunt hem horen terwijl hij beweegt, zodat je weet wanneer hij kijkt.

Interessant is dat de drone alleen vooruitgang kan boeken langs vaste paden - er is geen optie om hem rechtstreeks te besturen, wat volgens Ring ook om redenen van privacy is.

Zelfs dat is een beetje onaangenaam, en het zal zeker interessant zijn om te zien hoeveel mensen uiteindelijk kiezen voor de Always Home Cam, die naar verwachting in 2021 zal worden gelanceerd voor een prijs van ongeveer $ 249,99.

Geschreven door Max Freeman-Mills.