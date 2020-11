Bespaar 35 procent op de Ring Doorbell 3 en 3 Plus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Ring Doorbell 3 en 3 Plus werden eerder dit jaar aangekondigd ter vervanging van de premium lijn videodeurbellen van Ring. Beide hebben momenteel ongeveer 35 procent korting op Amazon in de vroege Black Friday-verkopen, waardoor ze een heel goede deal zijn. Dat bespaart u £ 60 op de Ring Video Doorbell 3 en £ 70 op de Ring Video Doorbell 3 Plus.

squirrel_widget_236306

Ze introduceren allebei dual-band wifi voor betere prestaties, terwijl de 3 Plus ook een pre-roll heeft, waar je een paar seconden video (in mindere kwaliteit) kunt bekijken voordat de beweging wordt gedetecteerd.

Het betekent dat u kunt zien hoe situaties zich voordoen: als iemand uw auto krabt, ziet u de seconden vóór de hobbel en niet alleen wanneer ze al in zicht zijn.

squirrel_widget_236292

Beide modellen hebben nu ook een instelbare bewegingszone, de zogenaamde nabije zone. Deze kan beweging detecteren binnen 1,5 tot 4,5 meter van de voordeur. Bovendien kunt u ook delen van het gezichtsveld van de camera uitsluiten van video-opnamen.

We verwachten dat er dit jaar veel meer kortingen op Ring-apparaten zullen zijn voor Black Friday, we houden de beste deals voor Ring-deurbellen en -apparaten bij.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Chris Hall.