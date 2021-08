Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring is een van de sterren van het slimme huis, met de Video Doorbell als een van die verbonden apparaten die iedereen wil.

De Ring Video Doorbell maakt van je voordeur een verbonden ervaring door smartphonemeldingen te geven, tweerichtingscommunicatie mogelijk te maken en video vast te leggen van iedereen die aan je deur komt.

Maar er is veel meer dan dat. Zorg ervoor dat je eenRing- master bent met onze uitgebreide tips en trucs.

Heb ik gereedschap nodig voor de installatie? De Ring Video Doorbell op batterijen is het meest gebruikte apparaat dat mensen kiezen en de tools die je nodig hebt voor de installatie worden in de doos geleverd. Mogelijk hebt u een boormachine nodig, afhankelijk van waar u deze wilt installeren, maar verder is alles aanwezig, inclusief wigbevestigingen. Als je op zoek bent naar een Pro-model, moet je de bestaande bedrading controleren.

Welke Ring Video Doorbell moet ik kopen? Dat hangt ervan af wat je nodig hebt. Er is de standaard Video Doorbell, de oudere Video Doorbell 2, de nieuwe Video Doorbell 3 en 3 Plus, Video Doorbell 4, de Video Doorbell Pro en de Door View Cam. De Pro heeft een bekabelde verbinding nodig, terwijl de anderen op batterijen werken. Je kunt hier een volledige vergelijking van apparaten vinden, maar de Ring Video Doorbell 4 zal voor velen de beste keuze zijn.

Heb ik een smartphone nodig om Ring te gebruiken? Je hebt een compatibele smartphone nodig om je Ring Video Doorbell in te stellen. Een van de voordelen van een Ring videodeurbel is dat je die meldingen op je telefoon krijgt. Maar als de telefoons het huis uit zijn, gaat de Ring Video Doorbell nog steeds over.

Heb ik een Ring Chime nodig? De Ring Chime of Ring Chime Pro is een aparte gong/bel voor je Ring deurbel. Het is niet essentieel, maar je kunt de deurbel in andere kamers van het huis laten afgaan, zodat je niet afhankelijk bent van smartphonemeldingen.

Kun je een bestaande bel gebruiken met Ring? Ja. Als je een bedrade deurbel hebt die je vervangt door Ring, kun je je Ring Video Doorbell aansluiten om je AC-bel te blijven gebruiken. Raadpleeg de installatie-instructies of het ondersteuningsgedeelte van de Ring-website voor meer informatie.

Maak een apart wifi-netwerk voor je Ring-apparaten: dit is een eenvoudige slimme beveiligingsmaatregel voor thuis. Als je een tweede wifi-netwerk kunt maken vanaf je router, is het de moeite waard om je smart home-apparaten te scheiden van het normale netwerk dat je zou gebruiken voor apparaten zoals telefoons, tablets en laptops. Mocht u een beveiligingslek hebben via uw smart home-apparaat, dan kan dit de toegang tot andere informatie op uw netwerk beperken.

Kan ik Ring gebruiken zonder abonnement? Ja dat kan. Er is een gratis niveau van monitoring zonder extra kosten. Hiermee zijn alle verbonden functies van Ring mogelijk, maar wordt er geen video opgeslagen die u later kunt openen - het is live of niets. Het Protect Basic-abonnement biedt 30 dagen online opslag voor alle video die is vastgelegd voor £ 2,50/$ 3 per maand. Als je meerdere Ring-apparaten hebt, heb je mogelijk het Protect Plus-abonnement nodig voor £ 8 / $ 10 per maand.

Ring kan zien wat er in en om je huis gebeurt, dus je wilt er zeker van zijn dat je account ook veilig is.

Ring-twee-factor-authenticatie inschakelen: 2-factor-authenticatie betekent dat je meer dan alleen een wachtwoord nodig hebt om toegang te krijgen tot je account - je hebt ook een code nodig die naar je smartphone wordt gestuurd. Je kunt dit inschakelen in het account als tweede via de Ring-website, of in het Control Center-gedeelte van de Ring-app.

Ring-toegang van apparaten verwijderen: Als je in de loop van de tijd veel apparaten hebt geverifieerd met Ring, maar geen idee hebt wat die apparaten nu zijn, kun je ze allemaal uit je account verwijderen in het Control Center. Ga gewoon naar de app en je ziet "geautoriseerde clientapparaten". Je kunt hier "alles verwijderen" - maar onthoud dat je dan moet inloggen op apparaten die je toegang tot Ring wilt geven.

Politie toegang geven tot je videos: Als je in de VS bent, is er een optie in het Control Center om verzoeken toe te staan als de politie toegang wil tot een video in jouw regio. Dit kan zijn om bewijs van een misdrijf te verzamelen - maar u moet toestemming geven voor het verzoek om dat mogelijk te maken.

Laat waarschuwingen video op volledig scherm openen: als u echt wilt zien wat er gebeurt, kunt u elke waarschuwing openen als video op volledig scherm op uw mobiele apparaat. Ga naar het app-menu, zoek je apparaat en klik op de instellingen tandwiel rechtsboven. Hier is de optie om in te schakelen.

Schakel uitgebreide meldingen in de Ring-app in: dit betekent dat je de app niet hoeft te openen om te zien wat er gebeurt, het geeft je een voorbeeld in de meldingen. Ga naar de Ring-app, apparaten en open het apparaat. Selecteer vervolgens slimme meldingen en schakel uitgebreide meldingen in.

Bewegingsmeldingen uitschakelen: U kunt bewegingsmeldingen uitschakelen, maar beweging toch laten opnemen. Ga naar de Ring-app en je vindt opties voor bewegingsmeldingen in de Video Doorbell, evenals voor je Chimes. U kunt deze waarschuwingen uitschakelen als u ze niet wilt.

Pas het bereik en gebied voor bewegingsregistratie aan: u kunt zones selecteren waarvoor u bewegingsdetectie wilt. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een gebied met passerend verkeer uit te sluiten. Ga naar het app-menu, selecteer je apparaat en vervolgens bewegingsinstellingen. Hier kunt u het bereik, de zone, de frequentie wijzigen of de wizard gebruiken.

Zet bewegingsdetectie op een schema: Als u thuis bent, heeft u misschien geen bewegingsdetectie nodig, maar geeft u er misschien de voorkeur aan als u op het werk bent. Ga naar de geavanceerde instellingen in bewegingsdetectie en u kunt tijden en dagen definiëren waarop bewegingsdetectie moet worden ingeschakeld.

Snooze je bewegingsmeldingen: Als je veel mensen hebt die komen en gaan - misschien ben je de auto aan het laden of heb je de deur open voor een feestje - dan kun je de bewegingsmeldingen snoozen via de app. Ga naar de instellingen, zoek je apparaten en druk op snooze voor de juiste tijdsduur. Je krijgt deze optie ook via meldingen op Android-apparaten.

Bij de Video Doorbell en de Video Doorbell 2/3/4 is er een interne batterij, terwijl de Ring Video Doorbell Pro bedraad is. Op de Ring Video Doorbell 2/3/4 is deze batterij verwijderbaar, wat zorgt voor eenvoudig batterijbeheer.

Hoe lang gaat de Ring-batterij mee? De levensduur van de batterij van de Ring Video Doorbell hangt af van hoe vaak hij wordt gebruikt en hoeveel bewegingswaarschuwingen hij detecteert. Dat kan een paar maanden zijn, maar in een drukker huis kan het een paar weken zijn. Het weer maakt ook een groot verschil, het vermindert het leven naarmate het kouder wordt.

Hoe controleer ik de levensduur van de batterij? Er is een visueel pictogram in de app, maar als je naar de apparaatinstellingen gaat en op apparaatgezondheid tikt, krijg je een correct batterijpercentage. Als je batterij leeg raakt, krijg je waarschuwingen om je te vertellen dat de batterij bijna leeg is.

Draai en draai bewegingsdetectie om de batterij te verlengen: Als je merkt dat de batterij niet lang meegaat, zal het overschakelen naar een lichtere bewegingsdetectiefrequentie je een beter leven geven. Of dat geschikt is, hangt af van waar je detectie voor wilt en of je andere beveiligingsapparatuur hebt.

Werkt de Ring Video Doorbell met een lege batterij? Nee, als je de Ring Video Doorbell of de Ring Video Doorbell 2/3/4 hebt, heb je de batterij nodig. Als de batterij leeg is, krijg je er geen reactie van - geen beltonen, geen waarschuwingen, geen meldingen, geen geluiden.

Kan ik een reserve Ring Video Doorbell-batterij kopen? Dat kan en moet. Er is geen snelladen op het batterijpakket, dus het duurt een aantal uren om de batterij volledig op te laden. U kunt reservebatterijen krijgen, zodat u er een volledig opgeladen kunt houden.

Schakel mobiele videotoegang uit: dit is een andere optie in de app-instellingen die de levensduur van de batterij verlengt - toegang tot de live videofeed kost veel stroom.

Gebruik de desktop-app om verbonden te blijven: Als je aan je bureau zit of gamet met een koptelefoon, is de desktop-app een stuk handiger dan de hele tijd je telefoon te gebruiken. Het zal die waarschuwingen naar uw computer brengen. Je kunt de app hier downloaden voor Mac, Windows, iOS of Android.

Gebruik Alexa om Ring Video te bekijken: Alexa ondersteunt Ring en de Echo Show en Spot (en Fire Tablets met Alexa) kunnen de Ring-videofeed bekijken. Installeer de Ring Skill eenvoudig via de Alexa-app om koppeling mogelijk te maken. Dan kun je Alexa vragen om je Ring Video Doorbell te laten zien in een Echo Show of iets dergelijks.

Beantwoord je deur met Echo Show of Echo Spot: wanneer je op je deurbel drukt, kun je Alexa vragen om de deur te openen - zeg gewoon "Alexa, beantwoord de voordeur" en je kunt praten met wie er voor de deur staat. Als het niet werkt, probeer dan de Ring Alexa-vaardigheid te verwijderen en opnieuw te installeren.

Gebruik Alexa Routines om aangepaste acties te maken: Ring is nu een van de apparaten die worden ondersteund door Alexa Routines. Dit betekent dat je Alexa bepaalde acties kunt laten uitvoeren wanneer er beweging wordt gedetecteerd of de deurbel wordt ingedrukt. Dat zou een lichte kleur kunnen veranderen of een douaneaankondiging kunnen zijn. Je kunt ze instellen in je Alexa-app, met volledige instructies hier .

Maak aangepaste Ring-acties met IFTTT: Ring is ook IFTTT-compatibel, wat betekent dat je je account kunt koppelen en aangepaste acties kunt maken met andere IFTTT-apparaten of -services. Aangepaste recepten zijn onder meer het verlagen van je Sonos-volume wanneer iemand aanbelt, je TiVo pauzeren of misschien opnemen op je Arlo-camera - of je eigen recept maken. Alle details vind je hier .

Ring gebruiken met Google Home: Google zal niet zoveel doen met Ring als Alexa, maar je kunt nog steeds spraak gebruiken om opname in te schakelen of bewegingsmeldingen uit te schakelen. Je kunt de livestream echter niet bekijken, dus je kunt in plaats daarvan Nest Hello overwegen als je verbonden bent met het Google-systeem.