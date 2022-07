Govee slimme lichten werken nu met Razer Chroma

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de opwinding van Summer Game Fest 2022 en in de aanloop naar Gamescom, hebben Razer en Govee onthuld dat je nu nog meer gesynchroniseerde RGB-verlichting voor je gameruimte kunt krijgen.

De bedrijven hebben hun krachten gebundeld om een aantal van Govee's slimme lampen compatibel te maken met Razer Chroma RGB zodat gamers kunnen genieten van een volledig meeslepende game-ervaring.

We hebben in het verleden al ondersteuning gezien voor Phillips Hue-verlichting en Razer Chroma, maar nu is het de beurt aan Govee. Govee's oprichter en CEO Eric Wu sprak over de samenwerking:

"We zijn zo enthousiast over onze samenwerking met Razer, en we kunnen niet wachten om dit 360° gaming ecosysteem met next-level meeslepende game-ervaring te introduceren bij alle gamers."

Het idee hier is om de lichten van Govee te combineren met het Razer Chroma RGB-ecosysteem, zodat de lichten in je gamezone reageren op verschillende situaties in de game, van kleur veranderen en zich aanpassen om de immersie te vergroten. Ervan uitgaande dat je Chroma-compatibele games speelt, zou dit een aangename ervaring moeten zijn voor alle gamers.

Vanaf 6 juli zullen de volgende producten de nieuwe integratie ondersteunen:

Govee heeft gezegd dat in de toekomst nog meer lampen zullen volgen met bijgewerkte ondersteuning. Ontdek hier meer over de samenwerking.

Geschreven door Adrian Willings.