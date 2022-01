Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer is op CES 2022 in Las Vegas om een hele reeks nieuwe updates en producten aan te kondigen, waaronder dat het van plan is een smart home-app te lanceren.

De nieuwe mobiele app, de Razer Smart Home-app genoemd , zal een "eenvoudig maar krachtig hulpmiddel zijn dat de gebruiker volledige, uniforme controle geeft".

In wezen wil Razer een van de vele bedrijven worden die proberen het gemakkelijker te maken om al je RGB-lampen en apparaten van verschillende fabrikanten in te stellen, aan te passen en te synchroniseren. Houd er rekening mee dat Razer gebruikers van zijn Synapse pc-software al toestaat te synchroniseren met een Philips Hue Bridge en verlichting.

Door een mobiele app te introduceren, zou Razer snel meer partners kunnen krijgen. Het is zelfs bereid om elk smart home-bedrijf toe te laten tot zijn Razer Chrome Smart Home-programma. Blijkbaar zijn Nanoleaf, LIFX, Monster en andere grote merken al aangemeld, en binnenkort wordt er meer aangekondigd.

Wellicht komt Philips Hue van Signify er ook bij, aangezien de twee bedrijven al eerder aardig hebben gespeeld.

Razer heeft een screenshot gedeeld om te laten zien hoe zijn nieuwe smart home-app eruit zal zien. Het lijkt gemakkelijk genoeg om te gebruiken voor zaken als het inschakelen van lichten en het veranderen van hun kleur. De app ondersteunt ook aangepaste routines, maar Razer moet het installatieproces of de verschillende instellingen nog onthullen.

Het heeft ook niet gezegd of de app gratis te gebruiken zal zijn. Op dit moment bevestigt Razer alleen de uitbreiding van zijn Razer Chroma RGB-ecosysteem via deze nieuwe Razer Smart Home-app en het Razer Chroma RGB Smart Home-programma , die beide naar verwachting in de eerste helft van 2022 zullen worden gelanceerd.