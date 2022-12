Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft een nieuw draadloos netwerkplatform aangekondigd dat gegevensoverdrachtsnelheden van meer dan 20 Gbps aankan en de volgende generatie mesh-apparaten zou kunnen aansturen.

Het Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform zal in de "tweede helft van 2023" beginnen te verschijnen in consumentenproducten.

Fabrikanten kunnen de chipsetarchitectuur gebruiken om kosteneffectieve consumentennetwerkoplossingen te bouwen die enorme hoeveelheden bandbreedte bieden voor meerdere apparaten om tegelijkertijd verbinding te maken, terwijl ze ook vertragingsvrij gamen en stabiele Wi-Fi rondom het huis bieden.

Het bevat wat Qualcomm zijn Multi-Link Mesh-technologie noemt, die dynamisch de verbindingen tussen de 2,4GHz, 5GHz en 6GHz-spectrumbanden beoordeelt en verschuift om zowel de snelheden als de stabiliteit te maximaliseren. Dat en Wi-Fi 7-ondersteuning zorgt ervoor dat meerdere verbindingen worden geoptimaliseerd, waarbij intelligente algoritmen voor het vermijden van congestie worden gebruikt om ervoor te zorgen dat verschillende apparaten precies de hoeveelheid bandbreedte krijgen die ze nodig hebben.

"We hebben het Qualcomm Immersive Home Platform ontwikkeld om high-performance connectiviteit in elk huis mogelijk te maken, met een kosteneffectieve, low-profile vormfactor die de nieuwste innovaties in mesh netwerken levert", aldus de senior vice president en general manager van het bedrijf, Nick Kucharewski.

"Wi-Fi 7 wordt het best ervaren met behulp van een tri-band systeem dat volledig gebruik maakt van meerdere draadloze spectrumbanden zonder licentie. Met deze aanpak kan Wi-Fi mesh prestatiewinst opleveren voor zowel nieuwe als oudere apparaten."

De eerste fabrikant die het Immersive Home Platform toepast in toekomstige producten is Netgear, die te zijner tijd Orbi Mesh-producten met Wi-Fi 7 zal aankondigen.

Geschreven door Rik Henderson.