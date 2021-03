Snelle 5G-proef in Dorset test hoe het landelijke gebieden ten goede kan komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een project om 5G te testen in een landelijk gebied van het VK heeft een boost gekregen - Qualcomm heeft aangekondigd dat het apparatuur zal leveren om snellere wifi-netwerken in Dorset te testen.

De proef van Qualcomm zal zich richten op 5G mmWave met een hogere frequentie - de snellere versie van 5G die nog niet veel wordt gebruikt in het VK en Europa - om slimme landbouw voor afgelegen boerderijen mogelijk te maken. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met 5G Rural Dorset en Qualcomm-apparaten die Snapdragon-processors gebruiken, en de 5G-modems van het bedrijf zullen deel uitmaken van de proef.

De proef zal bekijken hoe 5G mmWave mogelijk zou kunnen worden gebruikt om connectiviteit te brengen naar gebieden zonder bekabelde breedband op dit moment. "Het wijdverbreide gebruik van 5G mmWave-technologie in het VK zou een belangrijke stap betekenen in de richting van het overbruggen van de huidige digitale kloof", zegt Wassim Chourbaji van Qualcomm.

"Het is een bevestiging van het potentieel van mmWave dat we, naast proeven zoals deze in Dorset, al een sterk commercieel momentum zien voor mmWave met een aantal uitrol die al in heel Europa plaatsvindt." We verwachten een uitrol van 5G mmWave in Europa in 2021, hoewel het nog niet duidelijk is waar de eerste zal zijn.

De 5G Rural Dorset-proef zal kijken naar de groei van gewassen, het volgen van vee en het meten van watervervuiling.

5G mmWave wordt al uitgerold in stedelijke gebieden van de VS - het biedt een hoge bandbreedte en lage latentie, maar dekking is alleen mogelijk over een relatief geconcentreerd gebied zonder het gebruik van extra knooppunten.

Dorset is een grotendeels landelijke provincie, dus het is niet de meest natuurlijke plaats voor mmWave om te gebruiken. Echter, vanwege de hoge capaciteit van mmWave-netwerken, zegt Qualcomm dat het de robots in de proef in staat zal stellen de "enorme hoeveelheid gegevens die ze in realtime zullen verzamelen" te uploaden. Het bedrijf zegt dat door de datum te centraliseren, de robots van elkaar kunnen leren door gebruik te maken van de volledige dataset, in plaats van alleen te opereren.

Vodafone werkt ook aan de 5G RuralDorset-proeven, die gedeeltelijk door de Britse overheid worden gefinancierd.

Geschreven door Dan Grabham.