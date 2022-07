Govee's slimme lampen zien een aantal grote kortingen voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Govee maakt een enorm assortiment aan kleurrijke RGB slimme verlichting en bijna alles is afgeprijsd voor Prime Day 2022.

Dit omvat de geweldige Glide Hexa lichtpanelen, die een van onze top picks zijn als het gaat om Nanoleaf-stijl wandpanelen.

Er zijn ook aanbiedingen te krijgen voor de LED TV backlights van het merk, die elke TV een soortgelijk effect kunnen geven als de Philips Ambilight sets.

De keuze is enorm, van accentverlichting die in hoeken schijnt tot RGB-stripverlichting die er fantastisch uitziet als ze aan de onderkant van een kast wordt geplaatst.

Alles wordt bediend via de intuïtieve app van Govee, en het synchroniseert vrij goed met Google Home en Amazon Alexa, waardoor automatisering eenvoudig is.

Als je je leefruimte wilt verlevendigen, zijn er aanbiedingen in zowel het VK als de VS, en we hebben hieronder enkele van de beste deals uitgekozen.

Govee Glide Hexa lichtpanelen - bespaar $70 De Glide Hexa lichtpanelen kunnen een kamer onmiddellijk veranderen en u kunt heel creatief zijn met de vormen. Ze zijn een geweldige deal voor $129,99. Aanbieding bekijken

Govee Driehoek lichtpanelen - bespaar $60 Als u liever een scherpere look hebt, kunnen de driehoekige lichtpanelen echt coole vormen maken. Ze zijn verkrijgbaar voor slechts $139,99. Aanbieding bekijken

Govee Smart Floor Lamp - save 30% Deze lamp is een super-eenvoudige manier om kleur toe te voegen aan elke kamer. Zet hem in een hoek en laat je betoveren door de dansende kleuren. Verlaagd naar $69.99. Aanbieding bekijken

Govee TV LED-achtergrondverlichting - $40 korting Geef elke TV dat Ambilight-effect met deze kit van Govee. Verkrijgbaar voor de beste prijs die we tot nu toe hebben gezien, slechts $69,99. Aanbieding bekijken

Govee Smart Light Bars - bespaar 36% Deze lichtbalken kunnen worden gesynchroniseerd met je monitor en veranderen elke gamingopstelling in een meeslepende RGB-speeltuin. Ze zijn nu afgeprijsd tot slechts €48,41. Aanbieding bekijken

Govee Glide Wandlamp - 30% korting Met deze buisvormige alternatieven voor de platte wandpanelen kunt u zigzaggende patronen op uw muren creëren en lijken ze op klassieke neonbuizen. Ze kosten slechts € 62,99 Aanbieding bekijken

Geschreven door Luke Baker.