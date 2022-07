Bespaar tot 30% op Nanoleaf slimme lampen deze Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je hebt gewacht op een korting op de verschillende Nanoleaf slimme verlichting oplossingen dan is nu het moment om te kopen! Er zijn momenteel een aantal vrij fantastische kortingen op Nanoleaf lampen deze Prime Day met maar liefst 30 procent besparingen beschikbaar.

Beter nog zijn er aanbiedingen op allerlei soorten Nanoleaf lampen, waaronder driehoeken, vormen, canvas en zeshoeken. We hebben een aantal van de beste deals om je leven te verlichten.

Dit zijn enkele van de beste aanbiedingen die we hebben gezien op Nanoleaf lampen in de VS. We hebben deze lampen getest en vinden ze geweldig, dus we bevelen ze graag aan. Zeker voor deze prijzen.

Er zijn meer aanbiedingen op Nanoleaf lampen in het Verenigd Koninkrijk dan we hebben gezien in de VS.

Nanoleaf Canvas Starter Kit - 17 Lichtvierkantjes - bespaar €62 Canvas was een van de eerste versies van Nanoleaf lichtpanelen en een van onze favorieten. Geweldig uitziende lampen met veel aanpassingsmogelijkheden. Dit is een geweldig starterspakket dat nog beter is met een korting. Aanbieding bekijken

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit - bespaar £37 De Nanoleaf Hexagons zijn een geweldige manier om voor weinig geld geweldige verlichting aan uw huis toe te voegen. Vooral voor deze prijs. Aanbieding bekijken

Nanoleaf Lines starterskit - bespaar £51 De lijnen zijn een interessante optie die de verlichting verspreiden door het van uw muren te kaatsen. Briljante optie voor aangepaste verlichting aan een grote prijs. Aanbieding bekijken

Geschreven door Adrian Willings.