Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ring, eigendom van Amazon, heeft een aantal geweldige aanbiedingen deze Prime Day, vooral op zijn Video Doorbell en Video Doorbell Wired.

Niet alleen krijg je 33 procent korting op de tweede generatie Ring VIdeo Doorbell, Amazon gooit er ook nog een Echo Show 5 of Echo Dot bij in welke kleur je maar wilt.

Dat betekent dat het totaalpakket u tot 64 procent korting op de gebruikelijke gecombineerde prijs oplevert.

Ring Video Doorbell (2nd gen) + Echo Show 5 - save 64% De standaard draadloze deurbel van Ring biedt 1080p opname., terwijl de Echo Show 5 je live video van je voordeur kan laten zien. De videodeurbel alleen kost normaal €89,99, maar beide samen zijn nu slechts €59,99. Aanbieding bekijken

Als u een Echo Show 5 als gratis apparaat kiest, kunt u deze zelfs gebruiken om de deur te openen, waarbij de videobeelden op het 5-inch touchscreen worden weergegeven. U kunt tweewegsgesprekken gebruiken om met een bezoeker te spreken en/of hem of haar te vertellen dat u onderweg bent.

De bedrade videodeurbel is ook verkrijgbaar als onderdeel van een bundelaanbieding.

De bedrade videodeurbel vereist wel installatie, maar als je een bestaande bedrade bel hebt, moet het een gemakkelijke taak zijn om ze om te wisselen.

U kunt ook kijken naar Amazon Prime Day 2022 Ring aanbiedingen hier.

Geschreven door Rik Henderson.