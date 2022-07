Amazon Echo Show 15 krijgt een grote korting voor Prime Day - bespaar meer dan 20%

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon voert de deals op nu we Prime Day naderen, met meer kortingen op Amazon's eigen apparaten - waaronder de Echo Show 15.

De Echo Show 15 is de meest recente - en grootste - van de Echo Show-apparaten, dus velen zullen op deze korting hebben gewacht. Het is ook een vrij goede korting, die dit apparaat naar de laagste prijs brengt die het tot nu toe heeft gehad.

Het is afgeprijsd in zowel de VS en het Verenigd Koninkrijk en we hebben beide van die kortingen in de deals hieronder.

Echo Show 15 - bespaar $70 De Echo Show 15 is het nieuwste en grootste Echo-apparaat en perfect om aan de muur te bevestigen. Met een korting van 28% is de prijs gedaald naar $179,99. Aanbieding bekijken

Echo Show 15 - allereerste Britse korting Dit is de eerste keer dat de Echo Show 15 is afgeprijsd in het Verenigd Koninkrijk en met 21% korting op de prijs kun je hem krijgen voor £189,99. Aanbieding bekijken

De Echo Show 15 heeft een 15,6-inch display en is daarmee veruit de grootste van de Echo Show-apparaten. Het biedt iets meer veelzijdigheid op dat display, zodat je verschillende stukjes informatie kunt vastpinnen, waaronder het gebruik van Stickies om jezelf of anderen een herinnering achter te laten.

Met een camera in de rand kun je het apparaat ook leren om je gezicht te herkennen, zodat het je kan aanmelden en de inhoud automatisch aan jou kan aanpassen.

Natuurlijk is er volledige ondersteuning voor Alexa en alle functies die zij biedt, met luidsprekers zodat dit een plat muziekapparaat kan zijn - hoewel het niet zo robuust klinkt als de andere Echo Show-modellen.

Het beste is dat je de wandmontagekit in de doos krijgt, zodat je dit Alexa-apparaat van het aanrecht kunt halen en wat ruimte kunt vrijmaken, zodat het uit de buurt van je rommelige kookkunsten blijft. Het is ook groot genoeg om tv-inhoud via Prime Video te bekijken.

Geschreven door Chris Hall.