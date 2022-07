Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon's Blink camera's bieden een hoop verschillende maten en formaten om u gemakkelijk camera's op te stellen rond uw huis, of het nu is om een oogje te houden op binnenruimtes of om te controleren wat er buiten gebeurt.

Nu Prime Day voor de deur staat (die begint op 12 juli), heeft Amazon een paar uitstekende aanbiedingen voor Blink-camera's aangekondigd, met name voor klanten in de VS.

Voor degenen onder ons in het Verenigd Koninkrijk, zijn er een paar mooie besparingen, op de standaard Blink Outdoor, dat is een eenvoudige weerbestendige camera, en kleinere Blink Mini.

Blink Outdoor - bespaar 50% Je kunt de Blink Outdoor krijgen voor slechts €44,99 in plaats van €89,99. Hij past perfect in de meeste huizen, vooral als je Alexa gebruikt. Aanbieding bekijken

Blink Mini - bespaar 33% De Blink Mini is bedoeld voor gebruik binnenshuis, en is klein genoeg om bijna niet op te vallen. Hij kost nu €19,99 in plaats van €29,99. Aanbieding bekijken

Ondertussen, zoals we vermeldden, voor onze lezers in de VS zijn er een breder scala van aanbiedingen om uit te kiezen, die de meeste van Blink's apparaten, en het bereiken van een aantal steile kortingen.

Blink Outdoor - bespaar 40% In de VS is de Blink Outdoor iets minder afgeprijsd, maar u bespaart nog steeds maar liefst $40,00, terwijl de camera nu slechts $59,99 kost. Aanbieding bekijken

Blink Indoor - save 31% Als u een camera wilt die aan de muur wordt bevestigd, maar voor gebruik binnenshuis, dan is deze versie perfect, en is ook nog eens afgeprijsd naar $54,99. Aanbieding bekijken

Blink Video Doorbell - save 30% Video deurbellen zijn niet voor niets zo populair, en je kunt de solide versie van Blink krijgen voor $34,99 in plaats van $49,99. Aanbieding bekijken

Deze deals zullen niet eeuwig duren, maar we hopen dat ze blijven tot het einde van de Prime Day van dit jaar op 13 juli. Zorg ervoor dat u ze grijpt als u geïnteresseerd bent in een nieuwe thuiscamera!

Geschreven door Max Freeman-Mills.