Amazon Echo Dot krijgt flinke korting van 30 dollar in vroege Prime Day-verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Day sales naderen en we zien nu al kortingen voorbij komen bij Amazon, exclusief voor Prime-leden.

De Echo Dot is een van Amazon's populairste slimme speakers: hij is compact, hij klinkt geweldig en hij is betaalbaar - nog meer met deze kortingen.

De Echo Dot 4th gen (dat is de bal-vormige) heeft een 30 procent korting op de RRP, wat betekent dat je er een kunt pakken voor $ 19,99.

De Amazon Echo Dot is klein genoeg om in elke ruimte te passen en geeft je toegang tot het volledige scala van Alexa's vaardigheden, van muziek tot nieuws, tot een hele reeks games.

Echo Dot (4 gen) - bespaar 60%! De Amazon Echo Dot is een van de populairste apparaten in de Echo-familie en met Prime Day in aantocht, brengt de prijsverlaging van 30 dollar hem terug tot slechts 19,99 dollar. Dit is een geweldige prijs voor deze slimme luidspreker. Aanbieding bekijken

De Echo Dot is niet de enige deal die wordt aangeboden voor Prime Day. Er zijn al kortingen op een aantal van Amazon's andere apparaten - en we verwachten meer naarmate we de Prime Day datum van 12-13 juli naderen.

Maar als je op zoek bent naar iets anders, hier zijn enkele andere keuze deals op Echo apparaten:

Geschreven door Chris Hall.