Amazon eero mesh routers krijgen tot 40% korting in vroege Prime Day verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Amazon Prime Day sales naderen en een van de vroege kortingen valt op het eero mesh systeem.

De Amazon eero vervangt je router en laat je een nieuw Wi-Fi-netwerk voor je huis opzetten, dat hogere snelheden biedt dan veel routers van kabel- of telefoonbedrijven, terwijl het ook een reeks mesh extenders biedt om de Wi-Fi beter over je huis te verspreiden.

Het eero-systeem is eenvoudig uit te breiden en slim, waarbij in sommige modellen ook Zigbee is geïntegreerd voor een bredere bediening van slimme apparaten in huis. De installatie is eenvoudig dankzij de eero-app, met smartphonebediening, en je kunt ervoor kiezen om één router te kopen of uit te breiden met een reeks extenders. Er zijn aanbiedingen voor afzonderlijke routers of pakketten die aan uw wensen voldoen.

Deze aanbiedingen lopen maar tot 13 juli, dus je zult snel moeten zijn om een koopje te pakken. Ze zijn momenteel alleen beschikbaar voor Prime-leden.

eero Pro 6E tri-band - sparen De eero Pro 6E ondersteunt de nieuwste Wi-Fi 6E-standaard en heeft een tri-band systeem, waarmee tot 190m2 ruimte kan worden bestreken. Hij biedt Gigabit-snelheden door de 6MHz-band te ontsluiten. Hij is voorzien van een Zigbee hub voor het aansturen van smart home apparaten en kan eenvoudig worden uitgebreid met extra hardware. Normaal £349 is dit afgeprijsd naar £229,99. Aanbieding bekijken

eero Pro 6 tri-band - bespaar 40% De eero Pro 6 is een tri-band mech-systeem dat Wi-Fi 6-connectiviteit biedt, en 190m2 met Gigabit-snelheden zal bestrijken. Het beschikt ook over een Zigbee hub en kan worden uitgebreid met extra eero apparaten. Normaal kost hij €209, maar nu is hij afgeprijsd naar €124,99. Aanbieding bekijken

eero 6+ dual-band - bespaar 35% De eero 6+ biedt dual-band connectiviteit en dekt tot 140m2 ruimte met snelheden tot Gigabit. Hij kan worden uitgebreid met extra compatibele eero-producten. Was € 139, is nu afgeprijsd naar € 89,99. Aanbieding bekijken

eero 6 dual-band - bespaar 40% De eero 6 dual-band bestrijkt tot 140m2 met snelheden tot 900Mbps, maar hij bevat ook een Zigbee hub voor smart home control. Het was 109 pond, het is niet slechts 64,99 pond. Aanbieding bekijken

eero mesh Wi-Fi - bespaar 28% Dit is het goedkoopste eero-systeem, maar het ondersteunt slechts snelheden tot 550Mbps, terwijl het 140m2 bestrijkt, dus niet zo snel als de eero 6-systemen. Ook hier kunt u het uitbreiden met extra hardware. Was € 69, nu slechts € 49,99. Aanbieding bekijken

Geschreven door Chris Hall.