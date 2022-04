Philips Hue-lampen synchroniseren met uw Ambilight TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ambilight is een populaire technologie op Philips-tv's , waarmee u de kleur van het scherm over uw muren kunt verspreiden. Het doel is om de onderdompeling te vergroten en meer een evenement te maken van wat er op de tv gebeurt - en het ziet er ook nog eens cool uit.

Dankzij de nauwe banden tussen Philips-tv's en Philips Hue is er ook de mogelijkheid om Hue-lampen te synchroniseren, om die Ambilight-ervaring door een groter deel van de kamer uit te breiden. Als je het soort persoon bent dat al van deze gekleurde lichten geniet, zet deze optie de knop op 11.

Als je een Ambilight-tv hebt, weet je dat er een volledige reeks bedieningselementen voor Ambilight is - je kunt hem de video, de audio laten volgen of de kamer vullen met statische kleuren.

Er is ook een optie genaamd Ambilight-extensie, waar we hier in geïnteresseerd zijn, want dat is de toegangspoort tot Ambilight + Hue. Merk op dat we het niet hebben over Hue Sync waarvoor een aparte box nodig is, we hebben het over de ingebouwde mogelijkheden van Philips Ambilight-tv's.

Er zijn een paar dingen die je nodig hebt. Ten eerste heb je een compatibele Philips Ambilight TV nodig. Dat dekt de meeste Ambilight-modellen van de afgelopen jaren. Bij het schrijven van deze handleiding hebben we de bekroonde Philips OLED 806 gebruikt.

Vervolgens heb je een Hue Bridge nodig - en je wilt de nieuwste versie van de Bridge, in plaats van de vorige generatie die niet zoveel functies ondersteunt. Belangrijk is dat het de tv is die verbinding moet maken met de Bridge om verbinding te maken met het Hue-systeem.

Eindelijk heb je Hue-lampen nodig. Dit moeten kleurlampen zijn, omdat het de kleur is die je verspreidt. Als je alleen Lux/witte lampen hebt, kun je ze niet gebruiken. Het systeem werkt ook met Hue-lichtstrips als je een grotere installatie plant. Houd er rekening mee dat als je helemaal opnieuw begint, je misschien wat geld kunt besparen door een startpakket te kopen inclusief lampen en de Bridge.

Voordat u aan de slag gaat, is er enige voorbereiding die u moet regelen. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je Hue-lampen allemaal zijn ingesteld en op de Bridge zijn aangesloten. Je moet wel de Hue app op je telefoon installeren, maar deze heb je eigenlijk niet nodig voor de koppeling naar Ambilight.

Ten tweede moet u ervoor zorgen dat uw tv is ingesteld en is aangesloten op uw netwerk.

De startplaats is op je tv:

1. Ga naar je tv-instellingen - dit kun je meestal vinden door op de startknop te drukken.

2. Ga naar Ambilight > Ambilight-extensie > Ambilight+Hue en selecteer "Configureren".

Hier stel je de verbinding met de Hue lampen in.

3. Druk op de Start-knop en uw tv scant naar de Hue Bridge.

4. Zodra de Bridge is gedetecteerd, moet u deze selecteren en wordt u begeleid bij het verbinden met de Bridge door op de knop te drukken.

5. Je wordt dan uitgenodigd om compatibele Hue-lampen uit de lijst op de tv aan te sluiten.

6. Selecteer de lampen en ze zullen knipperen om aan te geven dat ze gekoppeld zijn.

Dat is echter niet het einde van het proces, omdat u die lampen nog steeds moet configureren om ervoor te zorgen dat ze zich correct gedragen met de tv.

7. Selecteer de gekoppelde lamp in de lijst om nu te configureren.

8. De lamp knippert en u bevestigt dat dit de juiste lamp is.

9. Vervolgens kun je de locatie ten opzichte van de tv en de helderheid instellen.

10. Herhaal dit voor eventuele extra Hue-lampen.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

De configuratie is belangrijk, omdat u de tv moet laten weten waar de lichten zich bevinden ten opzichte van het hoofdbeeld, zodat deze de kleuren kan matchen. De helderheid betekent ook dat je verder van de tv een subtieler effect kunt hebben, zodat je niet wordt verblind door lichten elders in de kamer.

Het is mogelijk om Ambilight+Hue te gebruiken maar Hue ook zelfstandig te laten werken. Als je in de Hue-app kijkt, zie je dat die lampen het label 'sync' hebben - dus ze worden bestuurd door iets anders (in dit geval de tv), wanneer de tv aan staat.

Maar wanneer de tv uit staat, worden die lampen weer vrijgegeven om normaal te werken.

Dat betekent dat je nog steeds een Hue-opstelling in een kamer kunt hebben zonder dat deze wordt beperkt door de tv als de tv uit staat. Als je bijvoorbeeld Hue in je woonkamer hebt, kun je die groep aanzetten en zal deze normaal functioneren - pas wanneer je de Ambilight-tv inschakelt, worden die lampen dan door de tv overgenomen.

Je zou gemakkelijk een paar lampen kunnen hebben die alleen met Ambilight werken, waardoor de kamerverlichting apart blijft – en dit is eenvoudig te bedienen via de Hue-app en de installatie die we hierboven hebben beschreven vanaf een Philips Ambilight-tv.

Geschreven door Chris Hall.