Philips next-gen LED-lampen kunnen tot 50 jaar meegaan

(Pocket-lint) - Signify heeft nieuwe en verbeterde A-klasse LED-lampen aangekondigd onder hetPhilips- merk die een grote stap voorwaarts zetten in efficiëntie en levensduur.

De nieuwe lampen zijn ontworpen om te voldoen aan de nieuwe EU-etiketteringsvoorschriften en verbruiken 60 procent minder energie dan standaard Philips LED-lampen en gaan tot 50.000 uur mee.

Gebaseerd op een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag in een huishoudelijke omgeving, zou dat kunnen betekenen dat deze lampen bijna 50 jaar meegaan.

De nieuwe lampen zijn verkrijgbaar in equivalenten van 40 W en 60 W en zijn verkrijgbaar in witte (3000k) of koelwitte (4000k) versies, zodat u de temperatuur van het licht kunt kiezen.

De nieuwe EU-etiketteringsvoorschriften treden in werking op 1 september 2021, wanneer deze nieuwe lampen in de uitverkoop gaan, waarbij de 40W-versie € 8,99 kost en de 60W-versie € 9,99.

"Met deze technologische doorbraak hebben we onze meest energiezuinige lamp in deze vorm tot nu toe gecreëerd, met behoud van dezelfde hoge kwaliteit LED-verlichting die onze klanten gewend zijn", zegt Michael Rombouts, business unit leader LED lampen en armaturen bij Signify.