(Pocket-lint) - Signify heeft een paar nieuwe producten aangekondigd tijdens CES 2023, met een nieuwe neerwaartse wandlamp en Tap-draaischakelaar die de komende maanden beschikbaar zullen zijn.

Als eerste wordt de Philips Hue Resonate neerwaartse wandlamp uitgebracht. Deze biedt warm tot koel wit en gekleurd licht en schijnt naar beneden vanaf een buitenmuur (vandaar de naam).

Op die manier kan het een patio of voordeurgebied verlichten zodat het veilig en gastvrij is. U kunt het licht ook versmallen met een bijgeleverde clip voor een meer gerichte driehoeksverlichting.

De lamp is vanaf 24 januari verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en kost £ 109,99.

De Philips Hue Tap draaischakelaar met mini-houder komt later, op 14 maart, voor 44,99 pond.

Het is een alternatieve vorm voor de bestaande Tap-schakelaar, omdat de nieuwe houder rond is in plaats van vierkant. De mini-houder is ook veelzijdiger, zodat u de draadloze verlichtingsafstandsbediening op meer plaatsen kunt plaatsen, zelfs op magnetische oppervlakken - zoals een koelkast.

Ten slotte heeft Signify een Britse releasedatum aangekondigd voor de draagbare Philips hue Go tafellamp. Het apparaat, dat afgelopen zomer voor het eerst werd onthuld, kan overal worden geplaatst omdat het een eigen oplaadbare batterij van 48 uur heeft.

Hij is verkrijgbaar vanaf 21 februari 2023.

