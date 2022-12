EE Pocket-lint Awards 2022: Smart Home-apparaat van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen jaren goede vorderingen gemaakt in de smart home-sector, en vooral recenter met de lancering van Matter, waardoor apparaten - ongeacht het merk - hopelijk beter gaan samenwerken.

De categorie Smart Home Device in de EE Pocket-lint Awards 2022 is daarom een moeilijke. Je hebt natuurlijk nieuwe apparaten die zijn gelanceerd en uitstekend zijn, maar je hebt ook smart home-apparaten die al jaren bestaan en voortdurend beter worden door nieuwe softwarefuncties en compatibiliteit.

Je hebt ook alles van slimme lampen tot robotstofzuigers, dus dit is een zeer brede categorie in vergelijking met de andere en de nominaties in de categorie Smart Home Device voor 2022 waren uitzonderlijk. Er kan echter maar één winnaar zijn.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Smart Home Device van het jaar: Philips Hue

squirrel_widget_2702374

Philips Hue is misschien niet nieuw als platform, maar het breidt voortdurend uit met een aantal fantastische producten en als het gaat om slimme verlichting in huis, zit het in een heel andere competitie dan de concurrentie. De ruime keuze die beschikbaar is, in combinatie met de overvloed aan geleverde functies, maken van Philips Hue een zeer waardige winnaar van deze categorie - opnieuw. Vorig jaar won het ook al.

Philips Hue is zeker niet de goedkoopste slimme verlichting, maar wat is het goed. De Philips Hue Bridge is ook compatibel met Matter, wat betekent dat alle lampen en accessoires dat ook zijn, waardoor uw huis toekomstbestendig wordt en ook verlicht.

Aanbevolen: Amazon Echo Dot (5e generatie)

squirrel_widget_12863471

De Amazon Echo Dot (5th Gen) krijgt dit jaar een eervolle vermelding bij de Pocket-lint Awards. Het is een fantastische instap in het Alexa-systeem, met dezelfde mogelijkheden als zijn grotere, duurdere broers en zussen, maar met een nieuwe en verbeterde luidspreker waardoor hij beter klinkt dan ooit.

De Amazon Echo Dot (5e generatie) mag dan wel door Philips Hue naar de eerste plaats zijn verdrongen, maar het is een werkelijk briljant smart home-apparaat en we raden het iedereen die op zoek is naar een kleine Echo van harte aan.

De beste van de rest

Philips Hue spande de kroon en de Amazon Echo Dot (5e generatie) werd nipt tweede in deze categorie, maar laten we de andere werkelijk uitstekende genomineerden niet vergeten. De Arlo Pro 4 is een solide camera met geweldige prestaties en een zeer flexibele aanpak, terwijl de Google Nest Cam met schijnwerper u zowel beveiliging als verlichting biedt in een mooi pakket in vergelijking met traditionele aanbiedingen.

De iRobot Roomba J7+ is een uitstekende robotstofzuiger. Hij biedt geweldige schoonmaakprestaties, naast een aantal geweldige functies die resulteren in een robot die gewoon, nou ja, werkt, terwijl de Ring Video Doorbell 4 een werkelijk fantastische optie is voor elke voordeur en meer dan genoeg biedt om de keuze voor het instapmodel te rechtvaardigen.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -camera's Door Conor Allison · 10 januari 2022 Ring biedt een breed assortiment camera- en videodeurbellen. Dit zijn de beste aanbiedingen.

Geschreven door Britta O'Boyle.