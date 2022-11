Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Degenen onder ons die hebben geïnvesteerd in het slim maken van onze huizen zullen waarschijnlijk een slimme stekker hebben toegevoegd aan onze feestdagen decoraties, om de kerstboomverlichting automatisch in en uit te schakelen, maar nu heeft Philips Hue een andere optie om dit jaar te overwegen.

De Philips Hue Festavia-strengverlichting kan niet alleen worden ingesteld om op afstand of via een spraakassistent in en uit te schakelen, maar kan ook worden ingesteld op meerdere kleuren in dezelfde reeks.

Een set bevat 250 mini smart LEDs die gebruikt kunnen worden om de boom te versieren of elders in huis opgehangen kunnen worden. Ze worden bestuurd via de Hue-app en kunnen van kleur veranderen, gedimd worden of ingepland worden via je smartphone.

Ze kunnen ook gesynchroniseerd worden met muziek via de Spotify en Samsung SmartThings integratie, om het feest echt op gang te brengen. De lichten knipperen, dimmen en lichten op in de maat van liedjes of afspeellijsten.

Naast de gebruikelijke Hue-kleurveranderingsmogelijkheden kunnen de Festavia-lampen worden gebruikt met een nieuwe functie in de app - Sparkle. Het is een effect dat ook met andere Hue-verlichting werkt en een twinkelende sfeer creëert.

"We innoveren voortdurend om de manieren waarop gebruikers verlichting in hun huis kunnen ervaren uit te breiden", zegt Jasper Vervoort, de business leader voor Philips Hue bij Signify.

"We zijn erg trots om onze nieuwe smart string lights te presenteren, een innovatie waar veel gebruikers van over de hele wereld op hebben gewacht. Met Philips Hue Festavia string lights kan iedereen een persoonlijke verlichtingservaring creëren tijdens de feestdagen. Huizen zullen oplichten als nooit tevoren."

Philips Hue Festavia string lights zijn vanaf 15 november verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, met een prijs van £ 139,99.

Geschreven door Rik Henderson.