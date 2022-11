Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Philips Hue-verlichtingssysteem is binnenkort compatibel met Matter, dankzij ondersteuning die aan de Hue Bridge wordt toegevoegd via een software-update die begin volgend jaar komt.

Het betekent dat je Hue lampen en accessoires binnenkort naadloos werken met andere Matter smart home producten van meerdere fabrikanten op een paar uitzonderingen na. De Philips Hue Play HDMI sync box en de wijzerplaat van de Philips Hue Tap Dial Switch zullen de nieuwste versie van de Matter-standaard niet ondersteunen, maar kunnen in de toekomst een latere variant aannemen.

Ze zullen echter nog steeds werken met de rest van uw Philips Hue-producten. Het is alleen dat ze misschien lastiger te bedienen zijn met sommige apparaten van derden.

De Hue Bridge is nu al Matter-gecertificeerd, terwijl de softwarepatch in Q1 2023 komt. Consumenten zouden niet veel moeten doen na de update - vooral als je de Hue App, Google en Amazon-integraties gebruikt - hoewel ze hun systemen zullen moeten resetten om het via Matter te verbinden met Apple's HomeKit.

Matter-ondersteuning zal Hue in staat stellen om te werken met veel systemen die het momenteel niet doet. Een voorbeeld is dat u uw verlichtingsstemmingen zou kunnen aanpassen aan het afspelen van Spotify.

De nieuwe standaard is ondertekend door bedrijven in het hele slimme huis en verbonden spectrum en door de verbinding te verenigen, zou het de communicatie tussen al uw slimme apparaten veel minder pijnlijk kunnen maken.

Geschreven door Rik Henderson.