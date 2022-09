Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Philips Hue heeft op de technologiebeurs IFA in Berlijn een aantal nieuwe lampen aangekondigd, waaronder de Lightguide-lampen en de Filament Candle-lamp.

De Lightguide-lampen zijn ontworpen om een statement te maken en zijn verkrijgbaar in drie vormen: een grote bol, een ellips en een driehoek. Alle drie hebben ze een kenmerkende binnenbuis die licht verspreidt in elke kleur en ze hebben allemaal een reflecterende glazen afwerking.

Elk van de Lightguide-lampen biedt een helderheid van maximaal 500 lumen, die tot 0,2 procent dimbaar is, en ze werken allemaal met andere Philips Hue-lampen en -functies, waaronder Scenes. Ze hebben een edisonfitting, maar er is ook een hanger met een met stof omwikkeld snoer verkrijgbaar in zwart en wit die is ontworpen om de lampen aan te vullen.

De Filament Candle-lamp heeft hetzelfde ontwerp als de huidige Filament Candle-lamp, maar wordt nu aangeboden in White ambiance, wat betekent dat het mogelijk is om te kiezen uit duizenden tinten van dimbaar warm tot koel licht.

De Philips Hue Lightguide-lampen zijn vanaf het vierde kwartaal verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en kosten tussen £74,99 en £89,99. De Lightguide-hangsnoeren kosten £ 49,99.

De Philips Hue Filament Candle-lamp in White Ambience is vanaf 13 september verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en kost € 39,99 voor één lamp of € 59,99 voor een set van twee.

