(Pocket-lint) - Philips Hue heeft op de technologiebeurs IFA in Berlijn een aantal producten aangekondigd, evenals een aantal software-updates, waaronder een automatiseringsfunctie met de naam Mimic Presence.

De functie - de naam zegt het al - laat het automatisch lijken alsof er iemand thuis is als je het aanzet, in plaats van dat je verschillende schema's en routines moet instellen om aan te gaan als je niet thuis bent.

De Mimic Presence-functie vereist dat u kamers en specifieke verlichting selecteert wanneer u deze instelt, evenals scènes als u dat wilt, en de rest doet alles automatisch, waarbij de verlichting in verschillende kamers aan en uit gaat tijdens de periode dat u weg bent.

U kunt kiezen of de verlichting de hele dag door aan of uit moet gaan, of alleen als het donker is. Als u andere automatiseringen hebt ingesteld, werkt de functie Mimic Presence daar ook naast. Het zou Kevin McCallister een hoop tijd en energie hebben bespaard als deze functie al in 1990 bestond.

Naast de Mimic Presence-functie kondigde Philips Hue ook aan dat het zijn Hue Sync-app zou samenvoegen in de belangrijkste Philips Hue-app, waar iedereen met de Philips Hue Play Gradient Strip blij mee zal zijn. Gebruikers kunnen hun Play Gradient Strip bedienen vanuit het tabblad Sync van de app wanneer de functie later in Q4 wordt gelanceerd.

De Mimic Presence-functie komt in september als een software-update, hoewel er nog geen specifieke tijdlijn is aangeboden.

Geschreven door Britta O'Boyle.