Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Signify heeft verschillende nieuwe producten en functies aangekondigd die binnenkort naar het Philips Hue-assortiment komen.

Hoogtepunten zijn een paar primeurs voor het slimme verlichtingsmerk - een draagbare tafellamp en het volledig aanpasbare track lighting-systeem.

De Philips Hue Go-tafellamp is ontworpen om overal te worden geplaatst en verplaatst, zowel binnen als buiten. De lamp is voorzien van een siliconen handvat en biedt tot 48 uur batterijduur tussen oplaadbeurten.

De lamp wordt geleverd met een oplaadbasis en met de knop van de lamp kunnen verschillende vooraf ingestelde verlichtingsstemmingen worden geselecteerd.

De lamp is vanaf het einde van de zomer verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en kost £ 129,99.

Het Philips Hue Perifo track-verlichtingssysteem is een nieuwe lijn van het merk. Het bestaat uit individuele rails die in elkaar passen om een cutomisable track te maken die aan een plafond of muur kan worden bevestigd. Vervolgens kunt u uw slimme lampen in de gearrangeerde rail klikken, om ze te plaatsen zoals u wilt - of het nu spots, pendels, lichtbalken of lichtbuizen zijn.

De rail begint bij €44,99, een voedingseenheid is verkrijgbaar voor €84,99 en de door Perifo ondersteunde lampen variëren van €99,99 tot €259,99. Het systeem komt ook aan het eind van de zomer uit.

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -camera's Door Conor Allison · 21 juni 2022

Voor deze producten en bestaande Philips Hue-lampen en -verlichtingssystemen is er nu een nieuwe Hue Tap-draaiknop verkrijgbaar voor €44,99. Deze heeft vier knoppen voor de bediening van maximaal drie kamers of zones in huis. Er is een dimfunctie beschikbaar, waarbij de snelheid waarmee u aan de knop draait de verlichting aanpast,

Er zijn nu ook twee (niet-draagbare) Hue Signe-lampen in eikenhout verkrijgbaar - een voor op een tafelblad, een voor op de vloer. Terwijl de Philips Hue app een nieuwe Sunrise wake-up stijl krijgt.

Deze schakelt over van blauw naar zacht oranje licht om je 's ochtends rustig wakker te maken.

Tot slot heeft de Hue-app nu ook een demomodus, zodat potentiële klanten enkele functies kunnen uitproberen voordat ze een Hue-oplossing aan hun huis toevoegen.

Geschreven door Rik Henderson.