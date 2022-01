Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het moederbedrijf van de Philips Hue slimme verlichtingsreeks, Signify, heeft vier nieuwe buitenoplossingen aangekondigd om je oprit of tuin te verbeteren.

Afhankelijk van het model zijn er drie wandlampen en een bolder beschikbaar vanaf nu of op 8 februari vanaf € 79,99.

Helemaal nieuw in het assortiment is de Philips Hue Inara Filament wandlamp. Het brengt de gloeilamp in filamentstijl van binnen naar buiten, in een klassieke laterale vorm. De lamp geeft warm wit licht en is dimbaar.

Het is vanaf februari verkrijgbaar in het VK en kost £ 89,99.

Er is ook een nieuwe versie van de Philips Hue Lucca-wandlamp, die nu wordt geleverd met gekleurde LED's (voorheen verkrijgbaar met wit). Het kost € 79,99 en is nu verkrijgbaar.

De Philips Hue Resonate wandlamp geeft de Inara een modernere uitstraling en werpt wit of gekleurd licht op en neer vanuit de centrale box.

Het is nu beschikbaar in het VK voor £ 129,99.

En tot slot, de Philips Hue Calla Bolder is een grondgebonden verlichtingsoplossing voor voor- of achtertuinen en wordt nu geleverd met een roestvrijstalen constructie. Elk is iets meer dan 25 cm hoog.

Het kost £ 119,99 wanneer het op 8 februari in de winkels ligt.

Naast de nieuwe verlichtingsopties krijgt de Philips Hue-app binnenkort een aantal toevoegingen: kaarslicht en open haard. Deze zullen zachtjes flikkeren en gloeien om meer romantische stemmingen te creëren.

Geschreven door Rik Henderson.