Philips Hue-app 4.0 uitgebracht, vanaf de grond opnieuw opgebouwd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips Hue heeft zijn mobiele app geüpdatet om het bedienen van je slimme verlichting gemakkelijker te maken.

De Philips Hue- app 4.0 is vanaf vandaag, 3 juni, beschikbaar en wordt de komende week wereldwijd uitgerold. Hij voegt meer dan 100 nieuwe functies of tweaks toe. Het heeft ook een verfijnd ontwerp en maakt veel populaire instellingen sneller en gemakkelijker toegankelijk.

De app is "van de grond af opnieuw opgebouwd", kreeg Pocket-lint te horen tijdens een mediapresentatie.

Het heeft een stevigere, gemakkelijker te bekijken uitstraling met nieuwe accenten, waaronder kleurbalken in de kamer op het startscherm die dimmen of helderder worden, afhankelijk van uw werkelijke verlichting in de kamer.

De app is sneller, dus als je je verlichting wijzigt met een apart apparaat, worden de wijzigingen meteen ook in de app weergegeven - in plaats van 10 - 20 seconden achter, zoals voorheen.

Er is een nieuwe contextuele knop op alle schermen die een menu zal openen waarmee u gemakkelijker zones kunt sorteren en creëren. En scènes en lichten worden nu op dezelfde tegelpagina weergegeven om de bedieningselementen vooraan en in het midden te plaatsen zonder dat u door verschillende tabbladen of menus hoeft te graven.

Een belangrijke nieuwe functie voegt toe aan de functionaliteit voor thuis en uit die met de laatste generatie is geïntroduceerd. U kunt nu geofence-instellingen hebben op basis van meerdere gebruikers, zodat de lichten niet veranderen of uitgaan wanneer de hoofdaccounthouder het gebied verlaat. Het zoekt nu ook naar andere gebruikers die zich nog binnen de geofence bevinden.

Ten slotte is er een modus voor het instellen van entertainment toegevoegd die je een betere controle geeft over de verlichting van een hele kamer, met hoogte-opties om de tinten van je lampen te veranderen, afhankelijk van een veeg van een vinger.

De nieuwe versie van de Philips Hue-app is nu beschikbaar voor iOS en Android, hoewel het op uw locatie een week kan duren om te updaten.

Geschreven door Rik Henderson.