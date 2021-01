Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips Hue-opperheer Signify heeft de aanstaande lancering aangekondigd van een wandschakelaarsteun, waarmee gebruikers elke lichtschakelaar kunnen veranderen in een die echt slim is, in plaats van een gloeilamp.

Het apparaat lost een van de langstzittende problemen binnen slimme verlichting op: dat wil zeggen, als je een slimme lamp installeert in een fitting die wordt bestuurd door een domme schakelaar, schakelt het uitschakelen van die schakelaar effectief het signaal weg en gaat het slimme element verloren. De nieuwste gadget van Hue pakt dit fundamentele, maar verlammende probleem aan bij de bron en verandert het stopcontact in een bedrade slimme schakelaar die nog steeds scènes en opdrachten kan beheren, of deze nu technisch uit of aan is.

De Wall Switch Mount zal je gewone lampen helaas niet slim maken - en werkt daarom iets anders dan de oplossing die veel mensen gebruiken met slimme stekkers om domme verlichting te bedienen - maar hij werkt wel met Hue-apparaten.

Het zal ook lang werken, aangedreven door een batterij die volgens Signify ongeveer vijf jaar meegaat. Aangezien u echter uw schroevendraaier eruit moet halen en deze na die tijd handmatig moet vervangen, is de langdurige aard van de schakelaar vrijwel een noodzaak.

Het lichtbesparende apparaat kost $ 39,95 / £ 39,95 wanneer het dit voorjaar in Europa wordt gelanceerd, voordat het in de zomer in de VS wordt uitgebracht. Je kunt ook dubbelen en een two-pack ophalen voor een iets verlaagd tarief van $ 70 / £ 70.

Het bedrijf vond ook tijd om nog een paar apparaten aan te kondigen, hoewel ze weliswaar minder baanbrekend zijn.

Er is nu nog een andere functie voor buitenverlichting om te overwegen van Hue, de Amarant ($ 169,99 / £ 149,99), die aan de zijkant van een huis, heg, hek of pad kan worden geïnstalleerd. Het is in wezen een extra grote versie van de Philips Hue Play Bar, met een afmeting van 31 inch en een maximum van 1.400 lumen. Het is nu te koop in Europa, maar die in de VS zullen tot maart moeten wachten.

De Philips Hue Dimmer Switch is ook iets aangepast. Het apparaat, dat gebruikers met een plakstrip aan de muur kunnen bevestigen en ook de controllermodule kunnen verwijderen voor handmatige bediening, hebben geen functionele wijzigingen ondergaan, maar de vorm is enigszins verfijnd. Het is ook goedkoper, althans in Europa, van £ 24,99 tot £ 19,99, waar het op 26 januari wordt gelanceerd vóór een lancering op 23 februari over de vijver.

Geschreven door Conor Allison.