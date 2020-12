Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het slimme verlichtingsblog, HueBlog, heeft vroege details onthuld van een bijgewerkte Philips Hue-dimmerschakelaar, die naar verwachting in januari 2021 zal verschijnen.

Als fervent gebruikers van Philips Hue slimme verlichting hebben we een overvloed aan dimmerschakelaars geïnstalleerd, dus het vooruitzicht van een opnieuw ontworpen exemplaar wekte onze interesse.

De dimmerschakelaar voor 2021 verschilt echter niet echt van de huidige generatie. Zoals je kunt zien op de gelekte fotos, wordt het vorige ontwerp met vier knoppen - aan / helderheid omhoog / helderheid omlaag / uit - een ontwerp met drie knoppen, met aan / uit in één, met een helderheid omhoog / omlaag-schakelaar hieronder.

Er wordt gezegd dat de nieuwe aan / uit-knop ingesprongen is om het gemakkelijker te vinden in het donker, wat een verstandige zet is. De uitknop van de huidige generatie verdwijnt echter in plaats van een groot Hue-merkgebied - dat, gezien de plaatsing in huis, er overdreven uitziet voor onze ogen.

Wat we echter het liefst zouden zien veranderen, betreft de software. Op dit moment kunnen aan een dimmerschakelaar vijf functies worden toegewezen, die met de aan-knop kunnen worden doorlopen, maar we kunnen niet zien hoe dat mogelijk zal zijn met een alles-in-één aan / uit-schakelaar. Tenzij het Hue-gebied een vierde programmeerbare knop voor routines en voorinstellingen blijkt te zijn - wat een geweldige touch zou zijn.

Het gerucht gaat dat de nieuwe Philips Hue-dimmerschakelaar begin januari tijdens CES 2021 aankomt. Of er nog meer verlichtingsproducten bij komen, is nog even afwachten.

Geschreven door Mike Lowe.