(Pocket-lint) - Black Friday is misschien het licht in je leven, maar degenen die een extra bron nodig hebben, kunnen momenteel de Philips Hue Starter Kit op Amazon kopen tegen een uiterst gereduceerd tarief.

In het VK is de prijs gedaald tot £ 89,99 , verlaagd van £ 149,99, waardoor je drie lampen en de Philips Hue Bridge hebt. Deze besparing van £ 60 is beschikbaar op zowel de B22 Bayonet- als de E27 Edison-pakketten, waardoor je alles hebt wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met het slimme verlichtingssysteem.

squirrel_widget_3496121

Er zijn tal van Hue-starterskits beschikbaar die bij je verlichtingsarmaturen passen, maar met deze specifieke set kun je zowel een reeks wittinten en kleuren ontdekken, als koppelen met Amazon Alexa, Google Assistant of Apple HomeKit.

Het is echt de gemakkelijkste en meest kosteneffectieve manier om aan de slag te gaan, aangezien een enkele lamp uit dit pakket u doorgaans £ 49,99 kost en een paar u nog steeds £ 84,99 kost. Dus hoewel het pakket misschien maar met £ 60 wordt verminderd, is het eigenlijk meer dan dat als je deze lampen en de Hue Bridge na verloop van tijd zou toevoegen.

Zoals bij vrijwel elke deal het geval is, is er geen indicatie van hoe lang de besparing zal duren. Het feit dat Amazon dit als een speciale Black Friday-deal heeft bestempeld, geeft aan dat het de hele verkoopperiode zou kunnen duren, maar we raden altijd aan om te profiteren van ondubbelzinnig goede deals zoals deze en teleurstelling te voorkomen.

Geschreven door Conor Allison.