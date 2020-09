Philips Hue introduceert Play gradient lightstrip, een soort doe-het-zelf Ambilight

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips Hue heeft een nieuwe collectie slimme verbonden gloeilampen en lampen onthuld om toe te voegen aan het toch al brede assortiment aan producten. Het grote gespreksonderwerp is echter de Philips Hue Play-lichtstrip met verloop.

Hoewel het technisch gezien geen Ambilight is - een reactieve omgevingsverlichtingstechnologie die is toegevoegd aan de vlaggenschip-tvs van Philips - is de gemakkelijkste manier om erover na te denken als een Ambilight-set die je op je eigen tv plakt.

Philips Hue heeft gezegd dat de opwindende technologie in deze lichtstrip het verloop-element is. Het betekent dat aan elke individuele pixel of LED een andere kleur kan worden toegewezen, waardoor vloeiende overgangen tussen kleuren mogelijk zijn.

Als je hem aansluit op de Philips Hue Sync Box en deze aansluit op je tv, console en / of settopbox, zal de Gradient Lightstrip reageren op de kleuren op het scherm.

Je kunt het ook toevoegen aan je bestaande Philips Hue-opstelling en het effect versterken door het te groeperen met extra Hue-lampen en lampen. Op die manier kan het onderdeel worden van een samenhangende kameromgeving.

De verlopende lichtstrip is zo ontworpen dat het licht dat op een muur achter de tv wordt geprojecteerd, maximaal wordt geschoten, zodat de lampen in een hoek van 45 graden van de achterkant van de tv zijn geplaatst en de montagemethode specifiek is ontworpen om op een Tv-toestel, waarbij de zwarte clips overgaan in het zwarte plastic dat op de meeste televisietoestellen zit.

Het zal in oktober beschikbaar zijn voor 55-inch, 65-inch en 75-inch tvs, met prijzen vanaf £ 159 / € 179 en worden stapsgewijs verhoogd voor de grotere sets.

Hoewel Philips Hue niet expliciet heeft gezegd op welke producten het deze gradiënttechnologie in de toekomst zou gebruiken, heb ik het gevoel dat ik het meer zou kunnen gebruiken dan alleen tv-achtergrondverlichtingsstrips om meer aanpasbare kleurverloopverlichting door het hele huis te bieden.

De lichtstrip was natuurlijk niet het enige product dat door het bedrijf werd aangekondigd. Er is een gloednieuwe versie van de Iris, een stand-alone lamp die is ontworpen om een aantrekkelijk kenmerk te zijn in een kamer en om een muur met licht te bekleden.

De transparante basis laat subtiel licht op het oppervlak waarop het staat, terwijl limited edition uitvoeringen met metallic kleuren een esthetische aantrekkingskracht zullen toevoegen, wat niet wordt aangeboden door veel andere slimme lampfabrikanten.

Er is ook de grote hanglamp Ensis, een lange strip die aan het plafond hangt, ontworpen om een eettafel te verlichten, maar met twee regelbare lichtpanelen.

De bovenkant - voor het verlichten van het plafond - en de onderkant - voor het verlichten van de tafel - kunnen elk op verschillende kleuren en helderheden worden ingesteld.

Philips Hue breidt ook zijn assortiment klassiek ogende gloeilampen uit met een grotere Edison-stijllamp en een grote bolvormige lamp. Andere, oudere lampen worden bijgewerkt om Bluetooth-ondersteuning te bieden.

Het nieuwe assortiment gloeilampen en lampen is vanaf begin oktober in heel Europa verkrijgbaar, met prijzen die variëren naargelang je kiest voor losse gloeilampen, full-on lampen of hangende lampen.

Het zijn niet alleen de lichten die worden bijgewerkt. Philips heeft een nieuw partnerschap aangekondigd met de slimme sloten van August / Yale, zodat u routines kunt automatiseren die zijn ingeschakeld door simpelweg uw voordeur te vergrendelen of ontgrendelen. U kunt dus alle lichten uitschakelen of in de weg-modus schakelen door simpelweg s ochtends het huis te verlaten.

Geschreven door Cam Bunton.