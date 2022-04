Nanoleaf werkt nu ook met uw Secretlab bureau

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een gamer bent en een fan van Nanoleaf's verlichtingsproducten, dan is de kans groot dat je houdt van een beetje diffuse RGB-verlichting in je gaming ruimte.

We hebben het al eerder gehad over het toevoegen van controleerbare en interessante RGB verlichting aan je gaming ruimte, maar nu hebben Secretlab en Nanoleaf de handen ineen geslagen om je nog meer onderdompeling te geven.

De bedrijven hebben de MAGRGB diffuse LED-strip aangekondigd. Dit is een kit die 123 individueel adresseerbare RGB LED's bevat, verpakt in een diffuse behuizing voor een soepele verlichting op je bureau.

MAGRGB maakt deel uit van een steeds groter wordend modulair magnetisch ecosysteem dat is opgebouwd rond de Secretlab MAGNUS Metal Desk. Met een ingebouwde magnetische basis, kan deze verlichtingsset worden vastgeklikt aan en naadloos geïntegreerd worden met het bureau om het te upgraden. Dit is ideaal als je wilt bijdragen aan je onderdompeling of om wat handige onderverlichting toe te voegen aan je gaming bureau.

De MAGRGB verlichtingsstrip beschikt over vier unieke verlichtingspresets, maar heeft ook meer dan 16 miljoen levendige kleuropties en kan naadloos worden geïntegreerd met het verlichtingssysteem van Nanoleaf. Dat klopt, MAGRGB werkt met de verschillende verlichtingsproducten van Nanoleaf, waaronder Shapes lichtpanelen, Lines lichtbalken en de Essential's Bulb & Lightstrip.

Dit betekent dat je de verlichting van je panelen en je bureau kunt synchroniseren en zelfs aangepaste lichtscènes kunt gebruiken voor een betere onderdompeling in de game.

De lampen zijn ook te bedienen, met schema's die je kunt instellen via de Apple Home-app of Google Home-app. Ga naar Secretlab voor meer informatie.

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor juli 2021 Door Chris Hall · 28 April 2022

Geschreven door Adrian Willings.